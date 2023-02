Niedawno plotkowano o ich romansie. Teraz Opozda dodała zdjęcie w wannie, a Mróz skomentował

Od pewnego czasu plotkuje się o ich romansie. Tymczasem Joanna Opozda dodała w sieci swoje zdjęcie, na którym pozuje w wannie. O komentarz pokusił się Remigiusz Mróz. Zrobił to w swoim stylu.

Joanna Opozda i Remigiusz Mróz śmieszkują na Instagramie. Fot. Paweł Wodzynski/East News // fot Adam Jankowski/REPORTER

Joanna Opozda i Remigiusz Mróz siedzieli obok siebie na Gali Bestsellerów Empiku. Widać było, że dobrze czują się w swoim towarzystwie. Dużo rozmawiali i się śmiali

To niektórym wystarczyło, aby zacząć snuć domysły o ich romansie. Sami zainteresowani podchodzą do tego typu pogłosek z przymrużeniem oka

Ostatnio aktorka dodała nowe zdjęcie na Instagramie. Pisarz zabawnie to skomentował

Joanna Opozda po rozstaniu z Antkiem Królikowskim, do którego doszło w atmosferze skandalu, postanowiła skupić się na swojej karierze. Oczywiście poza tym w jej życiu na pierwszym miejscu jest synek Vincent.

Nie brakuje jednak pogłosek, jakoby aktorka otworzyła się na inną relację. Najpierw łączono ją z Malikiem Montaną, z którym miała pojawić się w warszawskich klubach. Szybko jednak okazało się, że ta dwójka tylko się przyjaźni.

Minęło kilka tygodni i pojawiły się spekulacje na temat rzekomego romansu Opozdy i Remigiusza Mroza. A wszystko zaczęło się od tego, że usiedli obok siebie na Gali Bestsellerów Empiku. Potem ochoczo rozmawiali i żartowali.

Gwiazda nie kryła też radości, gdy jej towarzysz otrzymał nagrodę w kategorii "Kryminał i thriller". Cała sytuacja wywołała sensację w mediach. Pojawiły się domysły, czy może tę dwójkę łączy coś więcej.

Sam pisarz nie ukrywał rozbawianie z tych doniesień. Dodał nawet popularny mem, ogłaszając, że "są w związku".

Opozda pozuje w wannie, a Mróz? Dodał prowokujący komentarz

Na instagramowym Opozdy 19 lutego pojawiło się jej zdjęcie w wannie. Nie było tam jednak wody, a kulki i artystka była ubrana. Swój komentarz dodał Remigiusz Mróz.

"Skomentowałbym, ale nie chcę wywoływać skandalu" – napisał. To pobudziło fanów do licznych reakcji. "Akurat takie skandale są mile widziane"; "Jesteśmy głodni skandalu"; "Skandalem byłoby, gdyby taka kobieta nie była adorowana"; "Państwo bardzo pasują do siebie, proszę pomyśleć o tym" – wtrącali internauci.

Jeden z nich przy okazji wbił szpilę byłemu partnerowi Opozdy. "Asi by się przydał ktoś taki stateczny jak Pan, a nie jakiś chłystek w krótkich spodenkach" – czytamy. Sama zainteresowana natomiast przesłała pisarzowi m.in. emotkę "buziaka".

Nie da się ukryć, że Joanna Opozda w ostatnim czasie miała naprawdę sporo problemów w życiu uczuciowym. Choć jeszcze w sierpniu 2021 roku zapowiadało się, że będzie wiodła szczęśliwe życie jako żona Antka Królikowskiego, to rzeczywistość okazała się zupełnie inna.

Jeszcze będąc w ciąży, miała się dowiedzieć o zdradzie męża. I tak z porodówki wychodziła już sama z dzieckiem. Ich relacja zaledwie po paru miesiącach od ślubu się rozpadła. On po drodze zaliczył jeszcze kilka wizerunkowych "wtop", a ona zaczęła rozwijać swoją karierę: pojawiać się na eventach, grywać w serialach i filmach.

Opozda już w niejednym wywiadzie wspomniała, że sama wychowuje syna Vincenta. Pomaga jej jedynie mama. Przypomnijmy, że przed kilkoma dniami Antek został zatrzymany przez policję. Narkotest wykazał, że przyjmował środki odurzające.