Jeśli kochasz ramen, spróbuj go w tej wersji. Oto słynny japoński bulion... po polsku [PRZEPIS]

Ramen to danie kuchni japońskiej, które w ostatnich latach zdobyło olbrzymią popularność w Polsce. Nic dziwnego, jest rozgrzewające, sycące i pyszne. A gdyby tak przygotować ramen... po polsku? Naszą rodzimą wersją popularnej potrawy przygotował szef kuchni Paweł Dobrzański z kanału Posmakuj Polski na YouTube.

Ten ramen zadowoli fanów polskiej kuchni Fot. YouTube / Posmakuj Polski

– Rameny zdobywają coraz większą popularność, pomyślałem, że chętnie zrobię moją wersję tego dania – po polsku. Zainspirowałem się klasyką, używając produktów, które są powszechne w naszej kuchni – napisał Paweł Dobrzański z kanału Posmakuj Polski na YouTube.

Jak zrobić polski ramen? Szef kuchni inspirował się między innymi ramenami autorstwa Pascala Brodnickiego czy Daniel Brzeziński z kanału UMAMI. – Zrobiłem bulion wieprzowo-wołowy-drobiowy i z grzybów, powiem wam też co zrobiłem z jajkiem. Żeby było półpłynne lub płynne i żeby wyciągnąć z niego więcej smaku, włożyłem je dzień wcześniej do wywaru z suszonych grzybów – tłumaczy.

Do zrobienia polskiej zupy ramen Dobrzański użył również m.in. kiszonych kalafiorów, tłuszczu z kaczki z rosołu, chrzan, szczypior, pora, mini pieczarki, plastry rzodkiewek i szpinak, który zastąpi wodorosty nori. – Myślę, że jeśli w domu w miarę powtórzycie ten przepis, to będzie wam smakowało. To fantastyczny i skumulowany smak polskiego ramenu – podkreśla szef kuchni w filmie "Przepis na POLSKI RAMEN – musisz zrobić taką wersję klasyka!" na Posmakuj Polski.

Polski ramen. Przepis z Posmakuj Polski na YouTube

Składniki:

grzyby suszone na bulion, 50 g

mięso na bulion z dużą ilością żelatyny, wieprzowo - drobiowe

przyprawy do bulionu

Do wykończenia zupy:

1 por

mini pieczarki, 100 g

boczek w grubych plastrach usmażony z zupy lub surowy

jajko na półtwardo lub miękko

szpinak świeży

1 pieczony pomidor

szczypior

sezam prażony

tłuszcz z kaczki

chrzan

2 rzodkiewki

makaron długi jajeczny (ugotowany al dente, najlepiej w wodzie alkalicznej) lub opcjonalnie z zupki chińskiej

Przygotowanie:

Cały przepis zobaczysz na Posmakuj Polski.

Posmakuj Polski na YouTube, czyli przepisy na polskie dania

Posmakuj Polski to kulinarny kanał Tuby Smaku na Youtube, który skupia się na promocji polskich smaków i przepisów. Prowadzący Paweł Dobrzański to doświadczony szef kuchni, która kocha podróże i kuchnie świata, ale jednocześnie jest niezmiennie zauroczony rodzimymi smakami. Posmakuj Polski obserwuje już ponad 38 tysięcy internautów.

Na kanale Posmakuj Polski można odnaleźć sprawdzone, wypróbowane przez pokolenia, oryginalne potrawy polskiej kuchni oraz poznać historię ich powstania. – Na tym kanale będę przygotowywał polskie, smaczne, regionalne dania. Jeśli znudziły ci się inne kuchnie, nie chcesz oglądać kuchni orientalnej, zachodnich, chcesz tylko polską, to zapraszam cię do tego kanału, w którym zjesz polskie, dobre, znane tobie smaki – mówi Paweł Dobrzański.