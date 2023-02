Ciąg dalszy problemów Biało-Czerwonych. Kontuzja kolejnego reprezentanta

To nie są najłatwiejsze miesiące dla Szymona Żurkowskiego. Utalentowany pomocnik zaliczył spory dołek w Serie A, a kiedy zimą zdołał wydostać się z głębokich rezerw Fiorentiny, nie zdołał zadomowić się w innym włoskim klubie, Spezii. Polak ma problemy zdrowotne i zalicza kolejne tygodnie bez gry.

Szymon Żurkowski był w reprezentacji Polski na mundialu w Katarze

Mający 25 lat pomocnik zimą został wypożyczony do Spezii Calcio

Zdaniem Tomasza Włodarczyka z Meczyki.pl Żurkowski jest kontuzjowany

Czesław Michniewicz widział w nim jednego z piłkarzy, którzy będą stanowić o przyszłości piłkarskiej reprezentacji Polski. Co więcej, pomimo klubowych problemów z regularną grą, były selekcjoner Biało-Czerwonych zabrał go na mundial w Katarze. Niestety, Szymon Żurkowski nadal jest pod kreską we włoskiej Serie A. Nawet zimowe przenosiny z Fiorentiny, gdzie nie zdołał wywalczyć sobie pozycji w zespole, do Spezii Calcio, niewiele dały.

Żurkowski w barwach klubu, do którego został wypożyczony, zagrał zaledwie siedem minut. Spezia to klub, który pozwolił wypłynąć na szerokie wody innemu z Polaków, Jakubowi Kiwiorowi. Polski obrońca z Serie A trafił zimą do Arsenalu Londyn. W Spezii występują również Arkadiusz Reca, Bartłomiej Drągowski i Przemysław Wiśniewski.

Żurkowski po zabiegu w Poznaniu

Z wymienionych Polaków najmniej powodów do zadowolenia ma Żurkowski. Jak poinformował Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl, "Żurek" ponownie ma problemy zdrowotne, które najprawdopodobniej wykluczą go z grona kadrowiczów na marcowe zgrupowanie reprezentacji. O ile Fernando Santos jakkolwiek rozpatrywał Żurkowskiego w swoim zespole.

"15 lutego zawodnik przeszedł w Poznaniu zabieg ablacji pulsacyjnej częstotliwościami radiowymi, która poprzez wytworzenie prądu podgrzewa tkankę nerwową, niszczy nakierunkowany obszar nerwu i powstrzymuje go przed wysyłaniem sygnałów bólowych." – czytamy w tekście na portalu Meczyki.pl.

"Po około dziesięciu dniach od zabiegu piłkarz ma mieć kontrolę, która określi skuteczność zabiegu. Na tę chwilę Żurkowski ćwiczy indywidualnie i na razie nie wiadomo, kiedy dokładnie wróci do zajęć z drużyną. A to oznacza, że jest mało prawdopodobne, aby pojawił się na marcowym zgrupowaniu kadry." – dodaje Włodarczyk.

Długa lista nieobecnych w kadrze Polski

Żurkowski najprawdopodobniej dołączy do długiej listy reprezentantów, którzy mają problemy zdrowotne. Na jej czele jest Kamil Glik, który niedawno przeszedł operację kolana.

Trener Santos nie będzie mógł również skorzystać z Dawida Kownackiego, problemy ma również Arkadiusz Milik. Do gry nie powrócił nadal Jakub Moder, kontuzji doznał także ofensywnie usposobiony Sebastian Szymański. Niestety, ta lista robi się coraz dłuższa...

A jeśli dodać do tego będących bez regularnej gry w klubach: wspomnianego Kiwiora, Bartosza Bereszyńskiego czy Matty'ego Casha, to sytuacja nie napawa optymizmem.

Przypomnijmy, że reprezentacja Polski już za nieco ponad miesiąc rozpocznie eliminacje ME 2026. Biało-Czerwoni zagrają na wyjeździe z Czechami (24.03) oraz u siebie z Albanią (27.03). Co ciekawe, w przypadku drugiego spotkania, nadal nie jest znana dokładna lokalizacja wydarzenia. Najprawdopodobniej będzie to jednak PGE Narodowy w Warszawie.