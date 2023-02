Rubik świętuje 25 lat w modelingu. Pojawiła się na okładce "Vogue'a" i gościnnie została redaktorką

Dla Anji Rubik ten rok jest wyjątkowy. W czerwcu będzie obchodziła 40. urodziny. W dodatku świętuje też 25-lecie kariery zawodowej. Przy tych okazjach modelka zapozowała w sesji dla "Vogue'a". Została nawet wyjątkowo redaktorką magazynu.

Anja Rubik świętuje 25 lat w modelingu. Fot. Instagram/@vogue.polska // Fot. JM HAEDRICH/SIPA/SIPA/East News

Anja Rubik jest polską chlubą w branży modowej. Poza pracą w modelingu udziela się społecznie. Jest aktywistką walczącą m.in. o prawa osób LGBT i kobiet oraz dostęp do edukacji seksualnej

W tym roku modelka ma wiele okazji do świętowania. Właśnie zapozowała do kolejnej już okładkowej sesji "Vogue'a"

Kariera Anji Rubik. Od cenionej modelki, po aktywistkę

Anja Rubik przez lata zapracowała sobie na miano jednej z najbardziej znanych polskich modelek. Odniosła międzynarodowy sukces, będąc muzą dla niejednego projektanta i domu mody. Chodziła po najbardziej prestiżowych wybiegach.

Współpracowała z takimi markami jak m.in. Yves Saint Laurent, Paco Rabanne, Carolina Herrera, Dolce & Gabbana, Karl Lagerfeld, Gucci, Givenchy, Kenzo, Alexander McQueen, Ralph Lauren i Victoria’s Secret. Poza pracą w modelingu udziela się społecznie. Jest aktywistką walczącą m.in. o prawa osób LGBT i kobiet oraz dostęp do edukacji seksualnej. Kilka miesięcy temu w związku z inwazją Putina pojechała do Lwowa, by pomagać Ukraińcom.

To już 25 lat w modelingu i 40. okładka dla "Vogue'a" Anji Rubik

W sieci pojawiła się właśnie zapowiedź marcowego wydania magazynu "Vogue". Na okładce zapozowała Anja Rubik. Była to wyjątkowa okazja, bo dla modelki to już 25 lat w branży i ponad 40 razy na okładce "Vogue'a".

Na fotografii widzimy Anję w stylowym garniturze i z odsłoniętą piersią.

Polska supermodelka pojawiała się na okładkach różnych edycji 'Vogue'a' ponad 40 razy, sama jest ucieleśnieniem wartości, które reprezentuje magazyn. Jako aktywistka walczy o dostęp do edukacji seksualnej w Polsce, a w tym roku obchodzi 25-lecie kariery. Dlatego zaproszenie Anji Rubik do współpracy przy urodzinowym numerze wydawało nam się oczywiste. Na łamach marcowego numeru 'Vogue Polska' dzieli się swoimi wyborami, inspiracjami i doświadczeniami, zapraszając do udziału osoby, które ceni, nie tylko z branży mody.

Rubik została też gościnną redaktorką "Vogue Polska". Miała tym samym okazję opowiedzieć o swojej karierze, ale także promować kampanię społeczną sexedpl, której jest inicjatorką.

"Chociaż wydanie, którego jestem gościnną redaktorką, głównie skupia się na moim 25-letnim dorobku w modzie, to jednocześnie zależało mi, by na jego łamach przybliżyć wam mój świat. Przekazać słowami i zdjęciami wszystko to, co kocham i na czym mi zależy. Od kobiet, z którymi pracuję, przez mój wspaniały zespół w sexedpl, sztukę i artystów, którzy mnie inspirują, po intymną rozmowę z przyjacielem i dyrektorem kreatywnym Saint Laurent, Anthonym Vaccarello" – opisała Anja w poście na swoim instagramowym koncie.

Modelka zdradziła też więcej szczegółów dotyczących wykonania sesji okładkowej. "Emanuje dumą i nostalgią. Została sfotografowana w Nowym Jorku przez moją modową rodzinę, Inez van Lamsweerde i Vinoodha Matadina. Kiedy 16 lat temu przekraczałam próg ich studia, miałam nadzieję, że mnie dostrzegą, i marzyłam, by stać się częścią ich wizji. (...) Dla mnie ich zdjęcia ucieleśniają wszystko, co w modzie najlepsze i są doskonałym wzorem, jak powinny wyglądać okładki" – wychwalała Rubik.