T a potrawa będzie idealna, gdy planujesz... wyczyścić lodówkę. Wykorzystasz w niej produkty, które na pewno masz w kuchni – idealnie w duchu zero waste! Sprawdzi się i do grilla, i na co dzień, nie tylko latem. Oto smakowita sałatka ziemniaczana autorstwa Pawła Dobrzańskiego z kanału Posmakuj Polski na YouTube.





Letnia, pyszna i w duchu zero waste. Tę sałatkę ziemniaczają przygotujesz błyskawicznie [PRZEPIS]

redakcja naTemat

Ta potrawa będzie idealna, gdy planujesz... wyczyścić lodówkę. Wykorzystasz w niej produkty, które na pewno masz w kuchni – idealnie w duchu zero waste! Sprawdzi się i do grilla, i na co dzień, nie tylko latem. Oto smakowita sałatka ziemniaczana autorstwa Pawła Dobrzańskiego z kanału Posmakuj Polski na YouTube.