Na weekendowe śniadanie albo pyszną kolację. Ten omlet z kurkami to kulinarna petarda [PRZEPIS]

W sezonie na grzyby (i nie tylko) warto cieszyć się tymi darami natury. Jeśli masz świeże kurki, spróbuj smakowitego i aromantycznego omleta. Przepis autorstwa Pawła Dobrzańskiego z kanału Posmakuj Polski na YouTube to doskonały pomysł na śniadanie lub kolację.

Ten omlet z kurkami to świetny pomysł na śniadanie lub kolację Fot. YouTube / Posmakuj Polski

Kurka, popularny w Polsce grzyb, to inaczej pieprznik jadalny. – Mają dużo witamin (B1 i B6), białka, węglowodany, tłuszcze nasycone i więcej beta-karotenu niż marchewka, więc naprawdę warto z nich korzystać – wylicza Paweł Dobrzański na kanale Posmakuj Polski na YouTube.

"Ten obłędny omlet z kurkami to pomysł na weekendowe śniadanie (szczególnie dla tych, którzy wolą lżejsze śniadania), ale właściwie będzie świetny też na kolację!" – pisze szef kuchni. Jak podkreśla, omlet z jego przepisu to połączenie delikatnego, kremowego, wilgotnego jajka i chrupiących, smażonych kurek i świeżych ziół. "To smak lata!" – podsumowuje.

Jak przygotować śniadaniowy omlet z kurkami? Paweł Dobrzański prezentuje to w filmie "Obłędny omlet z kurkami! Pomysł na weekendowe śniadanie" na YouTube.

Omlet z kurkami. Przepisami z Posmakuj Polski na YouTube

Składniki:

3 jajka

30 g masła

koperek

50 g kurek

pomidorki cherry

1 cebula dymka

sól i pieprz

Przygotowanie:

Cały przepis zobaczysz na kanale Posmakuj Polski.

Posmakuj Polski na YouTube, czyli kopalnia przepisów na polskie potrawy

Posmakuj Polski to kulinarny kanał Tuby Smaku na Youtube, który promuje polskie smaki i przepisy. Prowadzący Paweł Dobrzański to doświadczony szef kuchni, która kocha podróże i kuchnie świata, ale jest też zauroczony rodzimymi, polskimi smakami. Kanał Posmakuj Polski obserwuje już ponad 38 tysięcy internautów zakochanych w polskich smakach.

Na Posmakuj Polski znajdziesz sprawdzone, wypróbowane przez pokolenia, oryginalne potrawy polskiej kuchni oraz poznać historię ich powstania. – Na tym kanale będę przygotowywał polskie, smaczne, regionalne dania. Jeśli znudziły ci się inne kuchnie, nie chcesz oglądać kuchni orientalnej, zachodnich, chcesz tylko polską, to zapraszam cię do tego kanału, w którym zjesz polskie, dobre, znane tobie smaki – mówi Paweł Dobrzański.