To ciasto jest szybkie, łatwe i zawsze wychodzi. Zrobisz je z... suchej chałki [PRZEPIS]

Nie marnuj pieczywa! Z suchej chałki lub bułki zrobisz... pyszne, słodkie ciasto. Do tego świeże owoce i deser gotowy! Ten prosty przepis, który zadowoli tych, którzy nie lubią piec, prezentuje Paweł Dobrzański na kanale Posmakuj Polski na YouTube.

To ciasto zrobisz z... czerstwego pieczywa Fot. YouTube / Posmakuj Polski

"Ciasto z chałki to super patent na suche pieczywo! Bardzo łatwo możecie zrobić z niego ciasto, u mnie jest to ciastko z chałki, które zawsze wychodzi! Nie da się go popsuć, można dodawać dowolne owoce i dzięki temu zrobić czyszczenie lodówki" – pisze na kanale Posmakuj Polski na YouTube Paweł Dobrzański.

Jak podkreśla szef kuchni, to ciasto z suchego pieczywa jest idealne dla osób, które za wiele nie pieką, bo przepis jest naprawdę bardzo prosty. Do tego uwielbiają je dzieci i warto je zrobić, gdy na rynku i w sklepach są dostępne świeże owoce.

Jak przyrządzić ciasto z suchej chałki? Paweł Dobrzański prezentuje to w filmie "Ciasto z chałki – zawsze wychodzi. Prosty przepis" na YouTube.

Ciasto z chałki. Przepis z Posmakuj Polski na YouTube

Składniki:

czerstwa chałka pokrojona w dużą kostkę

2 garści żurawiny (zazwyczaj daje się rodzynki)

4 jajka

300 ml mleka (krowiego lub roślinnego)

30 g masła

30 g cukru trzcinowego

cynamon

ew. ekstrakt waniliowy lub ziarna wanilii

Do podania:

maliny

borówki (mogą być też jeżyny albo jagody)

liście mięty

śmietana 18 proc.

miód

Przygotowanie:

Cały przepis zobaczysz na kanale Posmakuj Polski na YouTube.

Posmakuj Polski na YouTube, czyli kopalnia przepisów na polskie dania

Posmakuj Polski to kulinarny kanał Tuby Smaku na Youtube, który promuje polskie smaki i przepisy. Prowadzący Paweł Dobrzański to doświadczony szef kuchni, która kocha podróże i kuchnie świata, ale niezmiennie jest też zauroczony rodzimymi potrawami. Kanał Posmakuj Polski obserwuje już ponad 38 tysięcy internautów.

Na Posmakuj Polski znajdziesz sprawdzone, wypróbowane przez pokolenia, oryginalne potrawy polskiej kuchni oraz poznać historię ich powstania. – Na tym kanale będę przygotowywał polskie, smaczne, regionalne dania. Jeśli znudziły ci się inne kuchnie, nie chcesz oglądać kuchni orientalnej, zachodnich, chcesz tylko polską, to zapraszam cię do tego kanału, w którym zjesz polskie, dobre, znane tobie smaki – mówi Paweł Dobrzański.