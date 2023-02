Premiera r.e.m. beauty - marki stworzonej przez Arianę Grande - w Sephora w Europie!

Po udanym debiucie marki r.e.m. beauty w sierpniu 2021 roku, Ariana Grande - zdobywczyni nagrody Grammy, kreatorka i założycielka marki - wprowadziła do Sephora swoje bogate w składniki pielęgnacyjne, wegańskie kosmetyki do makijażu! Marka r.e.m. beauty dostępna jest już w wybranych perfumeriach stacjonarnych oraz online.

Produkty marki pojawiły się w tym tygodniu premierowo w 81 perfumeriach w Europie oraz na 13 portalach internetowych. Polscy klienci Sephora mogą odkrywać kosmetyki r.e.m. beauty na sephora.pl, znajdą je także stacjonarnie w warszawskich perfumeriach Sephora w Westfield Arkadia i Złotych Tarasach oraz w Galerii Krakowskiej i poznańskiej Posnanii. Wybrane bestsellery marki przetestować można w całej sieci Sephora w Polsce.

Miłośnicy makijażu w całej Europie znajdą w ofercie marki r.e.m. beauty m.in.: wielokrotnie nagradzany wydłużający tusz do rzęs, róż Eclipse oraz pomadkę w sztyfcie, a także hity z Tik Tok-a, w tym olejek do ust – essential drip, lśniący płynny cień do powiek i chłodzący, rozświetlający balsam pod oczy – które od dnia premiery są nieustannie wyprzedawane. W ofercie znalazły się również wyselekcjonowane, bogate w aktywne składniki pielęgnacyjne, kosmetyki przygotowujące skórę do aplikacji makijażu.

r.e.m.beauty łączy nieziemskie pomysły z autentyczną innowacją. Jej filozofia sztuki makijażu to wolność autoekspresji, nostalgiczna fascynacja latami 60-tymi i klasyczne piękno. Makijaż w stylu r.e.m.beauty to wyraziste, idealnie podkreślone kreską oko, świetlista skóra i usta. Jest idealny na co dzień, ale też na wyjątkowe okazje – w zależności od samopoczucia i efektu, jaki chce się wykreować.

- To niewiarygodne, że nareszcie wprowadzamy markę do Europy. Sephora to najbardziej uwielbiana na świecie destynacja beauty. Jestem więcej niż podekscytowana, zaszczycona i wdzięczna. Teraz, bardziej niż kiedykolwiek, sprzedaż bezpośrednia i kontakt z klientem, podczas którego każdy sam może zobaczyć, dotknąć i przetestować produkty - są tak ważne. Absolutnie uwielbiam otwarty model obsługi Sephora, wydobywający z beauty to, co najlepsze i jednocześnie tak dostępny dla każdego. Przyjdź i spotkaj się z konsultantami, by w pełni doświadczyć r.e.m. beauty! - mówi Ariana Grande, założycielka marki.

- Jesteśmy podekscytowani tym, że możemy zaoferować naszym klientom na wyłączność markę założoną przez prawdziwą ikonę muzyki - Arianę Grande! Cieszę się, że nasi klienci mogą czerpać inspirację i bawić się nowym obliczem piękna, w którym innowacyjne formuły łączą się ze stylistyką vintage we współczesnym wydaniu - mówi Sylvie Moreau, Sephora President Europe & Middle East.

Odkryj ofertę r.e.m. beauty w Sephora!

Midnight Shadows — paleta cieni do powiek Twórz przyciągające i intrygujące stylizacje, łącząc 6 matowych i opalizujących cieni do makijażu na dzień i wieczór. Każda paleta inspirowana jest stylizacjami Ariany Grande. Formuły cieni nie zawierają talku. Konsystencja jest plastyczna i jedwabista, co sprawia wrażenie lekkości przy jednoczesnym osiągnięciu intensywnych kolorów. Kremowa i gładka konsystencja gwarantuje optymalną trwałość. Możliwości tworzenia efektów są nieskończone! cena: 115 zł

Eclipse — róż w sztyfcie do ust i policzków Ten sztyft doda zarówno ustom, jak i policzkom naturalny, superświetlisty kolor. Zapewniająca komfort kremowa formuła, wzbogacona ultra-nawilżającymi składnikami (olejem z nasion jojoba i ekstraktem z pestek winogron) stapia się ze skórą w momencie aplikacji, dając naturalne wykończenie. Eclipse to pomysł na uporządkowanie łazienki i przyspieszenie rytuału pielęgnacyjnego. cena: 95 zł

Essential Drip — olejek do ust Klejący się olejek do ust? Tak można by pomyśleć dopóki nie wypróbuje się tego wyjątkowego produktu! Jego genialna formuła – łącząca jedwabistą konsystencję błyszczyka z zaletami nawilżającego olejku - jest bogata w odżywczą pochodną oleju kokosowego, by przywracać ustom sprężystość i delikatność. cena: 79 zł

Flourishing — tusz do rzęs wydłużający rzęsy Midnight Black W tym produkcie znajdziesz samo piękno: w 100%-ach roślinny puder bambusowy, tahitańskie mikroalgi i trio odżywczych ekstraktów owocowych. Bonus: szczoteczka, która dziesięciokrotnie wydłuża rzęsy i pozwala wychwycić wszystkie (drobne) włoski, nawet te najtrudniej dostępne. cena: 79 zł

Flourishing — tusz do rzęs zwiększający objętość Midnight Black Bez parabenów, mikroplastiku, silikonów i olejów mineralnych - ta maskara bogata jest w 100%-owo roślinny puder bambusowy, mikroalgi tahitańskie i trzy odżywcze ekstrakty owocowe - aby rzęsy zachwycały objętością bez grudek! Warto wiedzieć: tusz dodaje dodatkowo rzęsom objętości za sprawą spiralki-aplikatora, zaprojektowanej specjalnie, aby nanosić i aplikować idealną porcję produktu. cena: 79 zł

Midnight Shadows — płynny błyszczący cień do powiek Wodoodporne, mocno napigmentowane, trwałe cienie o żelowo-płynnej formule: zarówno w wersji matu jaki i połysku – nie mają sobie równych! cena: 79 zł

Practically Permanent — pomadka do ust w pisaku Trwały kolor, naturalne wykończenie, komfort i dobra formuła składników - tego właśnie oczekujemy od pomadki. Ten marker do ust rozumie wszystkie nasze pragnienia. cena: 83 zł

On Your Collar — błyszczyk powiększający usta Krystaliczny kolor, zapewniająca komfort konsystencja, subtelny aromat wanilii i efekt objętości, dzięki którym usta są bardziej jedwabiste i pełniejsze. Błyszczyk nakładaj na szminkę lub stosuj sam – dla zmysłowego efektu „mokrych ust”. cena: 83 zł

On Your Collar — matowa pomadka do ust Ta ultra delikatna, matowa formuła sunie po ustach i zapewnia natychmiastowy, długotrwały efekt nasyconego koloru, który daje uczucie komfortu i nie wysusza ust. cena: 89 zł

Interstellar — błyszczący rozświetlacz Ten ultra lekki, jedwabisty i kremowy rozświetlacz do policzków, oczu i ciała, przenosi blask w całkowicie nowy wymiar! Jego pudrowa formuła, nasycona emolientami pochodzenia roślinnego, gładko sunie po skórze i stapia się z nią podczas aplikacji, aby przedłużyć wakacyjny blask. cena: 115 zł

At The Borderline — kredka eyeliner Khôl Ten łatwy w użyciu, długotrwały eyeliner w kredce, gładko sunie po powiece i zapewnia intensywny, ultra-kremowy efekt koloru, który się nie rozmazuje. cena: 79 zł

At The Borderline — eyeliner w pisaku Inspiracją dla stworzenia tego trwałego, wodoodpornego flamastra z filcową końcówką były śmiałe stylizacje makijażu oka Ariany Grande. Dzięki niemu można wykreować całą gamę stylizacji - od najbardziej klasycznych po skrajnie graficzne! cena: 83 zł

Full Night's Sleep — balsam odświeżający Odświeżający balsam o lekkiej, rozpływającej się i otulającej skórę konsystencji można nakładać sam lub stosować jako bazę pod makijaż. W jego składzie znajdziesz wąkrotkę azjatycką, która pomaga łagodzić i niwelować niedoskonałości delikatnej skóry w konturze oka, kofeinę - przeciwdziałająca obrzękom i cieniom oraz ekstrakt z grzybów o działaniu antyoksydacyjnym. cena: 105 zł / 15ml

Mist Thing — mgiełka łagodząca do twarzy Odkryj prawdziwy powiew ukojenia dla zestresowanej skóry! Ta ultra delikatna i niezwykle zmysłowa mgiełka otula zmysły kojącym aromatem naturalnego olejku eterycznego z lawendy. Zawarty w niej napar z wody rumiankowej i mus różany nawilżają, zmiękczają, łagodzą i rewitalizują skórę. cena: 115 zł / 100ml

O r.e.m beauty

Makijaż nasycony pielęgnacją. Pełen mocy mariaż ziemi i nauki. Wegański. Witamy w świecie intensywnych snów i nieograniczonych możliwości. Marka r.e.m.beauty została stworzona, aby dawać Ci wszystko, czego potrzebujesz do urzeczywistniania swoich najintensywniejszych, bezgranicznych, kreatywnych snów. Nasze produkty łączą nieziemskie pomysły z rzeczywistą innowacją, aby dostarczać Ci inspiracji do odkrywania tego, co dla Ciebie oznacza kreatywność. Bądź na bieżąco - obserwuj markę r.e.m beauty na TikToku, Instagramie, Facebooku i Twitterze.