"Metoda trójkąta" sprawi, że on straci dla ciebie głowę. Ale musisz to zrobić umiejętnie!

"Metoda trójkąta" wybiła się na TikToku, ale stworzona została właściwie w serwisie Reddit. Wymyśliła ją grupa internetowych podrywaczy czy raczej samozwańczych guru podrywania "Westside Toastmasters". Jest to rodzaj podrywu polegający na konkretnym sposobie patrzenia na naszego rozmówcę. To także metoda na zainicjowanie pocałunku bez deklaracji i gestów.

Na czym polega metoda trójkąta? Photo by Dainis Graveris on Unsplash

"Metoda trójkąta" należy do technik manifestacji i sposobów flirtu

Ma doprowadzić do tego, że nasz rozmówca poczuje do nas chemię, możemy też skłonić go do tego, żeby nas pocałował

Metoda ta była rozpowszechniana już w 2016 roku na YouTube i Reddicie przez coach'ów podrywu – gdy po raz pierwszy pojawiła się na TikToku w 2021 roku zdobyła ponad 3 miliony odsłon za pierwszy filmik

Uwiedź go "metodą trójkąta"

Czasem zdarza się tak, że dwoje ludzi, którzy spotykają się pierwszy raz, od razu czuje do siebie chemię – motylki w brzuchu dają się we znaki, para ma wrażenie, że gdyby mieli okazję się dotknąć lub pocałować, pojawiłyby się fajerwerki.

Coachowie podrywu twierdzą, że taką reakcję możemy na partnerze (najlepiej osobie, którą widzimy pierwszy raz w życiu) wywrzeć poprzez konkretną technikę nazywaną sposobem trójkąta, społecznym spojrzeniem czy trójkątnym trikiem. Polega ona na tym, by w bardzo konkretny sposób obserwować twarz rozmówcy – nasz wzrok ma podążać po kształcie odwróconego trójkąta.

Głównymi punktami, które nam w tym pomogą, są oczy rozmówcy i jego usta. "Metoda trójkąta" polega na tym, by w czasie rozmowy z kimś, kto się nam podoba np. w czasie pierwszej randki, spojrzeć kolejno: w jego prawe oko, na jego usta, a następnie w jego lewe oko.

Na każdy punkt mamy poświęcić kilka sekund – przede wszystkim jednak mamy robić to dyskretnie i naturalnie! Na TikToku nie brakuje filmików parodiujących osoby niewłaściwie stosujące "metodę trójkąta" – wykonują ruch, który upodabnia ich raczej do figurki pieska z kiwającą się głową niż do mistrzów podrywu.

"Metoda trójkąta" ma służyć przełamaniu lodów na pierwszej randce, ale także wysłaniu do obcej osoby, która akurat nam się spodobała, sygnału, że zwróciła naszą uwagę i nie mielibyśmy nic przeciwko temu, gdyby zrobiła pierwszy krok. To znaczy drugi – pierwszy zrobiliśmy my, stosując na niej technikę trójkąta.

Nastolatki o tym triku powiedziałyby, że "crush straci dla ciebie głowę". Samozwańczy eksperci od podrywu mówią także, że to dobra "sztuczka" dla kobiet, by dać partnerowi znać, że chcemy, by ten nas pocałował.

"Trzymając w dłoni drinka, spójrz w jego prawe oko, szybko przenieś wzrok z jednego oka na usta i z powrotem na drugie oko, tworząc wzór przypominający kształt odwróconego trójkąta. Zabieg ten powtarzaj od czasu do czasu przez całe spotkanie" – przekonuje jeden z TikTokerów.

Czy "metoda trójkąta" działa? Psychologowie zapewne nie nazwaliby jej "sztuczką na to, by ktoś się w nas zakochał", bo to zbytnie uproszczenie. Jednak nie jest tajemnicą, że sama komunikacja niewerbalna bywa równie ważna, co przekazywane przez nas słowa.

Natomiast utrzymywanie kontaktu wzrokowego z kimś, kto jest dla nas atrakcyjny, wyzwala uwalnianie substancji chemicznych poprawiających samopoczucie, w tym oksytocyny i fenyloetyloaminy – a te sprawiają, że nasze więzi się zacieśniają.

Jak urozmaicić "metodę trójkąta"? Jeśli zależy nam na pocałunku i wiemy już, że kontekst sytuacji nam na to pozwala, możemy delikatnie przygryźć lub oblizać usta. To w dyskretny sposób podgrzeje atmosferę między wami.

Skąd wzięła się "metoda trójkąta"? Moda na manifestacje i szkoły podrywu

Oryginalnie "metoda trójkąta" nazwana była "Triangle Method" czy "Triangular Gazing", co można przetłumaczyć na "trójkątne przyglądanie się". Pochodziła z podręcznika do podrywu internetowych guru w tej dziedzinie zwanych Westside Toastmasters.

W ósmym rozdziale swojego "dzieła" pod tytułem "The Eyes Have It" opisywali wykorzystanie kontaktu wzrokowego w sztuce podrywania. To, co nazwali "spojrzeniem społecznym", polegało na patrzeniu od prawego oka do lewego oka testowanej osoby, a potem na usta, co miało wskazywać na brak agresji. Z czasem metoda ewoluowała i zdobyła wielką popularność.

Zdecydowanie największy wkład w jej rozpowszechnienie miał YouTuber Tripp Advice, który opublikował film zatytułowany "Sekret kontaktu wzrokowego, który przyciąga kobiety". Omawia w nim trójkątne patrzenie i jego uwodzicielską moc. W ciągu sześciu lat wideo uzyskało około 816 700 wyświetleń.

