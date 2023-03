Dzień Kobiet w BBC Earth. Niesamowite kobiety, które porzuciły wygodne życie dla wyższych celów

Czy marzyliście kiedyś o ucieczce od zgiełku współczesnego życia? Są na świecie ludzie, którzy urzeczywistnili to marzenie i w pełni świadomie powiedzieli cywilizacji "żegnaj". To im właśnie poświęcony jest serial "Życie na pustkowiu". Z okazji Dnia Kobiet stacja BBC Earth wyemituje wybrane odcinki, których bohaterkami są żyjące na własnych zasadach kobiety.

Specjalnie z okazji Dnia Kobiet stacja BBC Earth wyemituje 8 marca 2023 roku odcinki programu "Życie na pustkowiu", których bohaterkami są wyjątkowe kobiety żyjące na własnych zasadach. Materiały prasowe / BBC Earth / Kadr z serialu "Życie na pustkowiu"

8 marca wszyscy ci, którzy mają dostęp do kanału BBC Earth, będą mogli poznać wyjątkowe kobiety budzące podziw tym, że zdecydowały się na drastyczną zmianę stylu życia. Spotkania z nimi odbędą się w najdalszych zakątkach świata, dokąd wyprawił się podróżnik i odkrywca Ben Fogle, gospodarz programu dokumentalnego "Życie na pustkowiu".

W tej telewizyjnej podróży pierwsze kroki skierujemy do Australii. To właśnie tam, od ośmiu lat, w jednym z najbardziej niesprzyjających środowisk na świecie, żyje w izolacji samozwańcza opiekunka natury – owdowiała 61-letnia Barbara Walke. Pochodząca ze Szwajcarii fotografka pielęgnuje dziedzictwo nieżyjącego męża, opiekując się miejscową florą i fauną, w tym ponad sześćdziesięcioma dzikimi końmi.

Kolejny cel podróży to Afryka, a precyzyjniej – Sahara, na skraju której farmę wybudowała 67-letnia wdowa Maryanne Gabbani. Amerykanka, która zamieniła swój luksusowy apartament w mieście na dom na egipskiej pustyni, pokaże, jak stawia czoła burzom piaskowym, opiekuje się bandą zwierzęcych wyrzutków oraz radzi sobie z trudami życia w niestabilnym kraju.

Następnie wyruszymy do Azji Południowej, na wybrzeże Sri Lanki. Na tej wyspie czeka nas spotkanie z ratowniczką psów z ulicy – z 30-letnią Janey Lowes, lekarką weterynarii, która porzuciła pracę w angielskim Newcastle. Brytyjka prowadzi założoną z pomocą darczyńców klinikę dla zwierząt. To w niej mogą liczyć na wyżywienie, schronienie i opiekę medyczną bezpańskie czworonogi.

Aby poznać czwartą niezwykłą kobietę, zawędrujemy na 8,5-akrową wyspę leżącą wzdłuż wybrzeża Norwegii, za kołem podbiegunowym. Tam wśród lodowych fiordów osiedliła się Randi Skaug, miłośniczka niebezpiecznych przygód i zimowych sportów ekstremalnych, która przeszła do historii jako pierwsza Norweżka, która zdobyła szczyt Mount Everest.

Ostatnim przystankiem tego specjalnego maratonu będzie Ameryka Północna. Wyprawimy się na północny zachód USA, w pasmo górskie North Cascade w stanie Waszyngton, by zobaczyć, jak pustelniczka Lynx Vilden poluje, je i śpi w otoczeniu dzikiej przyrody. Pochodząca z Wielkiej Brytanii kobieta zademonstruje nam sztukę przetrwania w lesie niczym z epoki kamiennej.

"Życie na pustkowiu" to serial dokumentalny, który opowiada o ludziach świadomie rezygnujących z życia w komfortowych warunkach na rzecz egzystencji w nieprzystępnych miejscach z dala od współczesnej cywilizacji.

Prezenterem programu jest Ben Fogle, podróżnik i pisarz. Na swoim koncie ma wiele popularnych programów telewizyjnych ("Animal Park", "Wild in Africa", "Extreme Dreams") oraz bestsellerowych książek ("Offshore", "The Teatime Islands", "The Crossing"). Obecnie prowadzi poświęcone Wyspom Brytyjskim odcinki programu „The One Show”.

Emisja odcinków serialu "Życie na pustkowiu", których bohaterkami są niesamowite kobiety odcinające się od świata w imię wolności osobistej czy ze szlachetnych pobudek, rozpocznie się w środę 8 marca o godz. 17:50. Z okazji Dnia Kobiet na kanale BBC Earth zostanie wyemitowanych 5 odcinków z różnych sezonów programu, jeden po drugim.