Radio Maryja radzi, jak być dobrą żoną w sypialni. "Trudny mąż to prawdziwy dar"

W trakcie jednej z audycji dla małżonków i rodziców na antenie Radia Maryja poruszono temat tego, "jak być dobrą żoną w sypialni". Według uczestników rozmowy, żona nie może odmówić swojemu mężowi współżycia. Przedstawiono również obowiązki żony wobec męża, które niekoniecznie zadowolą wszystkie kobiety.

Katolicka rozgłośnia Tadeusza Rydzyka radzi kobietom, jak być dobrą żoną w sypialni. Fot. WOJCIECH STROZYK/REPORTER

Radio Maryja w audycji dla małżonków i rodziców radzi, jak być dobrą żoną w sypialni

Uczestnicy audycji postawili kilka warunków i zasad, których powinna przestrzegać kobieta wobec swojego męża

Jakiś czas temu w toruńskiej, katolickiej rozgłośni radiowej ponownie pojawiła się audycja, która wybrzmiała na antenie Radia Maryja już w 2019 roku. Jej tematyka dotyczyła współżycia małżeńskiego oraz obowiązków żony wobec męża.

Audycja dla małżonków i rodziców

Uczestnikami audycji, którą poprowadził Lech Polakiewicz, był ksiądz Marcin Różański, a także Danuta i Piotr Sobol. Poruszali oni takie tematy, jak "obowiązek małżeński", antykoncepcja czy jedność małżeńska. Jednak największą uwagę zwróciły kwestie dotyczące uległości żony w stosunku do męża.

Prowadzący audycji dla małżonków i rodziców "Jak być dobrą żoną w sypialni?" wraz z gośćmi stwierdził, że mąż ma prawo domagać się od żony współżycia, bez względu na to, czy ta ma na to ochotę. Co więcej, kobieta nie może wówczas uważać swojego męża za potencjalnego gwałciciela, wręcz przeciwnie. Powinna być mu bezwzględnie uległa.

Poza tym, kiedy małżonek chce współżyć ze swoją żoną, ale nie chce mieć z nią dzieci, wtedy ona nie może na to przystać. Z drugiej strony ma moralne prawo, by poddać się mężowi, wiedząc, że on stosuje środki antykoncepcyjne. W takiej sytuacji nie wolno jej jednak okazywać zadowolenia i aprobować jego działań.

Jak być dobrą żoną w sypialni według Radia Maryja

Podczas rozmowy zostało wysuniętych kilka istotnych dla katolickiej rozgłośni postulatów. Zaznaczono, że "kobieta to sanktuarium życia, a sypialnia jest jednym z ołtarzy" oraz, że "trudny małżonek to prawdziwy dar od Pana Boga. Dar i ogromne wyróżnienie, ponieważ Pan Bóg zauważył, że tylko ty dasz sobie z nim radę". Co więcej, zauważono, jak rzekomo ważne jest, "żeby na koniec nasienie zostało w drogach rodnych kobiety, bo taki ma być sens otwartości na życie".

Rozmówcy odnieśli się także do życia w trójkącie. Stwierdzili jednak, że owy trójkąt to żona, mąż i… Bóg, po czym zwrócili się do słuchaczy, mówiąc, że "kiedy zamykamy drzwi sypialni Duch Święty z niej nie wychodzi".

Ugruntowane cnoty niewieście - czyli kobieta uległa

Według Radia Maryja dziewczynka z ugruntowanymi cnotami niewieścimi wyrasta na kobietę, a tym samym na męczennicę, matkę Polkę katolicką, stworzoną do rodzenia i zaspokajania potrzeb męża. W sypialni kobieta taka powinna spełniać oraz wypełniać szereg "szczególnie ważnych kryteriów i zasad", o których mowa powyżej.