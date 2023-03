Zachwycisz swoich gości. Te dwa masła smakowe do pieczywa to imprezowy hit [PRZEPIS]

Urządzasz domówkę, sylwestra, zapraszasz gości? Małym nakładem pracy (i składników) możesz ich kulinarnie zachwycić. Dwa pomysły na masło smakowe do pieczywa przedstawia szef kuchni Paweł Dobrzański z kanału Posmakuj Polski na YouTube.

To masło do pieczywa przygotujesz na dwa sposoby Fot. YouTube / Posmakuj Polski

Masło smakowe to prosty przepis, ale to game changer każdej domówki, nie tylko tej sylwestrowej. – Niby nic, ale to imprezowe masło odmieni każde spotkanie. Nie ma nic lepszego! A otrzymacie to stosunkowo małym nakładem pracy i większość składników macie i tak w domu – zachęca Paweł Dobrzański na kanale Posmakuj Polski na YouTube.

Jak przyrządzić masło smakowe na imprezę? Szef kuchni przygotował dwie wersje tej imprezowej przekąski: paprykową i czosnkowo-pietruszkową. Każda będzie pasować do każdego rodzaju pieczywa i nie tylko.

Zobaczcie, jak Paweł Dobrzański przyrządził je w filmie "Imprezowe masło smakowe na 2 sposoby! Na Sylwestra i nie tylko!". Zrobisz je w kilka chwil!

Masło smakowe: paprykowe i czosnkowo-pietruszkowe. Przepis z Posmakuj Polski na YouTube

Składniki:

Masło paprykowe:

papryka czerwona, 1/3 szt.

szalotka, 1/2 szt.

papryka słodka, 2 łyżeczki

chilli

sok z cytryny

szczypiorek

masło

Masło czosnkowo-pietruszkowe:

czosnek pieczony

natka pietruszki

szalotka 1/2 szt.

masło

sól

pieprz

Przygotowanie:

Masło paprykowe:

Masło czosnkowo-pietruszkowe:

Cały przepis zobaczysz na kanale Posmakuj Polski na YouTube.

Posmakuj Polski na YouTube, czyli moc przepisów na polskie dania

Posmakuj Polski to kulinarny kanał Tuby Smaku na Youtube, który promuje polskie smaki i przepisy. Prowadzący Paweł Dobrzański to doświadczony szef kuchni, która kocha podróże i kuchnie świata, ale niezmiennie jest też zauroczony rodzimymi potrawami. Kanał Posmakuj Polski obserwuje już ponad 38 tysięcy internautów.

Na Posmakuj Polski znajdziesz sprawdzone, wypróbowane przez pokolenia, oryginalne potrawy polskiej kuchni. – Na tym kanale będę przygotowywał polskie, smaczne, regionalne dania. Jeśli znudziły ci się inne kuchnie, nie chcesz oglądać kuchni orientalnej, zachodnich, chcesz tylko polską, to zapraszam cię do tego kanału, w którym zjesz polskie, dobre, znane tobie smaki – mówi Paweł Dobrzański.