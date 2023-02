Biden wrócił do Waszyngtonu. W pierwszym wywiadzie padły mocne słowa

Wizyta Joe Bidena w Polsce zakończyła się w środę 22 lutego, a w nocy ze środy na czwartek amerykański przywódca wrócił do Waszyngtonu. W pierwszym wywiadzie dla stacji ABC News udzielonym po powrocie nawiązał do decyzji Władimira Putina, którą nazwał "dużym błędem".

Joe Biden po dwóch dniach spędzonych w Polsce, wrócił już do Waszyngtonu

W wywiadzie udzielonym dla ABC News amerykański przywódca "dużym błędem" nazwał decyzję Rosji o zawieszeniu udziału w traktacie Nowy START

21 lutego Władimir Putin ogłosił, że Rosja zawiesza swój udział w amerykańsko-rosyjskim porozumieniu o redukcji zbrojeń strategicznych

W środę przed godziną 18 z lotniska Chopina w Warszawie odleciał Air Force One z prezydentem Stanów Zjednoczonych na pokładzie. Amerykański przywódca gościł w Warszawie 21 i 22 lutego. We wtorek wygłosił przemówienie w Arkadach Kubickiego w ogrodach Zamku Królewskiego. Podczas wystąpienia niejednokrotnie wspominał o tragicznych w skutkach poczynaniach prezydenta Federacji Rosyjskiej, przy czym jasno zaznaczył, że Zachód "bez względu na wszystko będzie trzymał się razem".

Biden komentuje decyzję Moskwy

Podczas wywiadu dla stacji ABC News Joe Biden nazwał decyzję Moskwy o zawieszeniu udziału Rosji w amerykańsko-rosyjskim porozumieniu o redukcji zbrojeń strategicznych Nowy START "dużym błędem".

Jednocześnie amerykański przywódca zaznaczył, że nie odbiera tego posunięcia jako znaku, że prezydent Federacji Rosyjskiej rozważa użycie broni jądrowej. Dodał tylko, że jest to "niezbyt odpowiedzialny błąd".

Putin zawiesił udział Rosji w porozumieniu Nowy START

21 lutego Władimir Putin wygłosił swoje orędzie przed Zgromadzeniem Federalnym. Podczas swojej przemowy rzucał oskarżenia wobec Zachodu i ogłosił, że Moskwa zawiesza swój udział w porozumieniu Nowy START, które zostało zawarte między Stanami Zjednoczonymi a Rosją w 2010 roku. W lutym Departament Stanu USA oznajmił, że Rosja narusza traktat, uniemożliwiając Stanom Zjednoczonym inspekcję swojego arsenału jądrowego.

Na mocy traktatu ogranicza się liczbę rozmieszczonych głowic do 1550 w każdym kraju, a limit rozmieszczonych rakiet i bombowców ustalono na 700 po każdej ze stron. Jednocześnie, by móc wzajemnie kontrolować ograniczenia, każda strona otrzymała upoważnienie do przeprowadzenia na miejscu do 18 inspekcji rocznie.

Rosja przeprowadziła test międzykontynentalnego pocisku balistycznego

Do testu miało dojść tuż przed wizytą amerykańskiego prezydenta Joe Bidena w Ukrainie i Polsce oraz wystąpieniem Władimira Putina przed rosyjską Dumą. Informatorzy stacji CNN, że najnowszy test rosyjskiego międzykontynentalnego pocisku balistycznego "Szatan II" zakończył się porażką.