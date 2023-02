Proboszcz rzeszowskiej parafii o aferze "Willa Plus". Mówi o "skowycie szatana"

Na początku lutego pojawiła się afera "willi plus". Sprawa dotyczyła świątyni w rzeszowskiej parafii, w której mieści się również fundacja "Solidarni". W ubiegłym roku organizacja dostała wysokie dofinansowanie od ministra Przemysława Czarnka. Jak się okazało, proboszcz parafii pw. bł. Jerzego Popiełuszki w Rzeszowie ks. Robert Mokrzycki znalazł winnych wywołania afery "Willa Plus". Jego zdaniem to… szatan i jego "diabelskie jęki".

Budynek świątyni w rzeszowskiej parafii został popisany. Do sprawy odniósł się proboszcz. Fot. Grzegorz Bukala/REPORTER

Ministerstwo Edukacji i Nauki w ubiegłym roku przekazało 40 mln zł dotacji na remont lub zakup nieruchomości dla organizacji wspierających system oświaty

Obdarowana została m.in. Fundacja "Solidarni" im. ks. Popiełuszki z Rzeszowa, którą założył ks. Robert Mokrzycki, proboszcz rzeszowskiej parafii

Tuż po nagłośnieniu sprawy związanej z przekazaniem dotacji przez ministra Czarnka, na budynku świątyni pojawiły się napisy, do których właśnie odniósł się proboszcz parafii

W ubiegłym roku Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło konkurs "Rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania". Resort miał przeznaczyć 40 mln zł na remonty lub zakup nieruchomości dla organizacji wspierających system oświaty i wychowania. Dziennikarze TVN24 dotarli do szczegółów dofinansowań przyznawanych przez ministerstwo.

PiS hojny dla swoich

Jak się okazało, minister Czarnek przyznał środki organizacjom związanym z politykami Prawa i Sprawiedliwości, Kościołem katolickim i harcerstwem. Wiele z nich otrzymało dotacje mimo negatywnych ocen ekspertów. Na liście obdarowanych jest m.in. Fundacja "Solidarni" im. ks. Popiełuszki z Rzeszowa, którą założył ks. Robert Mokrzycki, proboszcz rzeszowskiej parafii.

Fundację założono 20 września 2022 roku. Co ciekawe, trzy dni później mijał termin składania wniosków o pieniądze. Przedstawiciele wnioskowali o 1,3 mln zł dotacji, jednak przyznano im 500 tys. zł na docieplenie budowanego kościoła w Rzeszowie, w którym fundacja ma stworzyć Centrum Edukacji Międzypokoleniowej. Budowa kościoła jest obecnie w stanie surowym.

"Willa plus" za srebrniki Czarnka?

Na początku lutego na ścianie budynku parafii pod wezwaniem bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Rzeszowie pojawiły się napisy: "Willa Plus", "Srebrniki Czarnka", "Okradacie dzieci" oraz "Wstyd". W momencie, gdy sprawę poruszyły media, proboszcz parafii oskarżył dziennikarzy, że "nakręcają" i "szczują" ludzi do niszczenia kościelnego mienia, zapowiadał również, że o napisach powiadomi policję.

Funkcjonariusze przyjęli zawiadomienie dotyczące zniszczenia mienia i prowadzone są czynności mające na celu wyjaśnienie sprawy oraz ustalenie sprawcy tego zdarzenia.

"Diabelskie jęki" i "skowyt szatana" z powodu budowanej świątyni

Parafia opublikowała w ogłoszeniach duszpasterskich o możliwości obejrzenia wizualizacji Centrum Edukacji Międzypokoleniowej oraz zwróciła się do wiernych, by nie ufali doniesieniom medialnym.

"Na stronie internetowej Fundacji Solidarni im. Księdza Jerzego Popiełuszki zamieszczona jest wizualizacja Centrum Edukacji Międzypokoleniowej, którą tworzy w przyziemiach kościoła. Warto się z nią zapoznać, aby nie ulegać politycznym i medialnym manipulacjom, że fundacja buduje kościół" - napisano.

Ks. Robert Mokrzycki zaapelował w ogłoszeniu: "Bądźcie czujni i uważni, bo to, co dzieje się ostatnio wokół naszego kościoła to - diabelskie jęki i skowyt szatana - rozwścieczonego i niezadowolonego z powodu budowanej przez nas świątyni Bożej pw. bł. ks. Jerzego Popiełuszki - męczennika prawdy i wolności".