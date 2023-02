Polski raper zmiażdżony przez gwiazdę porno. Mia Khalifa nazwała go "frajerem", a to nie koniec

Polska być może znów zasłynie, ale raczej nie tak, jak byśmy chcieli. Mia Khalifa zmiażdżyła Żabsona w komentarzach pod ich wspólnym zdjęciem, które raper wstawił na swój profil na Instagramie.

Mia Khalifa zmiażdżyła Żabsona. Fot. Instagram/ zabsonziomal

Żabson wstawił na swój profil na Instagramie zdjęcie z Mią Khalifą, które podpisał w obraźliwy dla niej sposób.

Gwiazda porno nie pozostała obojętna na post polskiego rapera.

Khalifa nazwała Żabsona m.in. "frajerem".

Mia Khalifa zmiażdżyła Żabsona

Żabson wstawił w środę na swój profil na Instagramie zdjęcie z Mią Khalifą, którą spotkał na tygodniu mody w Mediolanie. "Możesz być moją Sidehoe" – podpisał zdjęcie polski raper, nawiązując do swojej nowej piosenki nagranej z Bedoesem. "Sidehoe" w języku angielskim oznacza kobietę, z którą mężczyzna zdradza swoją stałą partnerkę, wykorzystując ją głównie do seksu.

Na odpowiedź gwiazdy porno nie trzeba było długo czekać. "Opowiesz im też, jak twoja zdesperowana d**a wyciągnęła mnie z pokazu, by poprosić o zdjęcie w lepszym świetle tylko po to, by umieścić ten pozbawiony szacunku podpis. Ruch niemal tak samo słaby, jak twoja muzyka, ale niech cię Bóg błogosławi" – napisała Khalifa w komentarzu.

Polski raper wykasował komentarz, a zdjęcie zniknęło na jakiś czas z jego profilu (Żabson twierdzi, że Instagram usunął je przez zgłoszenia), jednak była aktorka filmów dla dorosłych zrobiła zrzut ekranu ze swoją wypowiedzią i wstawiła na swoje Instastories.

Dodatkowo twarz rapera zasłoniła napisem "frajer" oraz dopisała, że "małe publiczne poniżenie buduje charakter (...)".

Żabson, czyli Mateusz Zawistowski to polski raper oraz autor tekstów, który ma za sobą wydanie dwóch albumów – "To ziomal" oraz "Internaziomal". Na swoim koncie ma współpracę z wykonawcami, takimi jak m.in. Pezet, Sokół, Borixon, Quebonafide, Białas, Kaz Bałagane, Solar czy Sitek.

Kim jest Mia Khalifa?

Mia Khalifa przeniknęła do mainstreamu za sprawą niesławnego filmu pornograficznego, w którym wystąpiła w hijabie – tradycyjnym nakryciu głowy muzułmanek. Produkcja przyniosła jej olbrzymią popularność – w 2015 roku była nr 1 w serwisie PornHub, ale i zaczęła dostawać groźby śmierci od ISIS. To, co działo się później, również nie należy do najprzyjemniejszych zdarzeń w jej życiu.

Khalifa już od paru lat odcina się od seks-biznesu. Po rezygnacji z porno nie mogła znaleźć sobie zwykłej pracy, a jej życie było dalekie od ideału. Opowiedziała o tym wszystkim zeszłorocznym, głośnym wywiadzie z youtuberką Megan Abbott, a także m.in. w "Washington Post".

Wyjawiła, że odizolowała się od świata i nienawidzi wychodzić z domu. Za każdym razem przestrzega w mediach społecznościowych przed pójściem w jej ślady. – To nie jest tego warte – napisała.