"The Marvels" zobaczymy w kinach później. Powodem problemy z efektami specjalnymi?

Maja Mikołajczyk

P rzy okazji premiery filmu "Ant-Man i Osa: Kwantomania" ogłoszono, że "The Marvels" trafi do kin parę miesięcy później, niż zakładano. Prawdopodobnie chodzi o to, że spece od efektów specjalnych potrzebują więcej czasu.