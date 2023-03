Niewielu ma odwagę żyć tak, jak one. O niezwykłych kobietach opowiada Kaja Kraska z Globstory

Kaja Kraska może nie odnalazłaby się jako bohaterka programu “Życie na pustkowiu”, ale jako prowadzącą - jak najbardziej. I to właśnie dlatego o kultowej produkcji BBC Earth rozmawiamy z twórczynią podróżniczego kanału Globstory.

Fot. naTemat

Jeśli do tej pory nie mieliście okazji obejrzeć ani jednego odcinka programu, w którym podróżnik i odkrywca Ben Fogle przemierza najdalsze zakątki świata, aby odnaleźć, poznać i, co najważniejsze, zrozumieć ludzi, którzy zdecydowali się na drastyczną zmianę stylu życia, musicie koniecznie nadrobić zaległości.

Każdy odcinek “Życia na pustkowiu” prezentuje mały wycinek z życia ludzi, którzy nie bali się osiąść w miejscach, które wielu z nas uznałoby, w najlepszym wypadku, za “niewygodne”. Mowa o pustyniach, dżunglach, kołach podbiegunowych czy gęstych lasach, pełnych dzikiej zwierzyny, a także o życiu w lepiankach, szałasach, domach bez bieżącej wody czy centralnego ogrzewania. Właśnie w taki krajobraz wkracza Ben Fogle. I przez tydzień stara się dostosować do obowiązującego rytmu życia - jakkolwiek wymagający by on nie był.

Seria liczy kilka sezonów, ale z okazji Dnia Kobiet na antenie stacji BBC Earth wyemitowany zostanie specjalny maraton pięciu odcinków "Życia na pustkowiu", których bohaterkami są kobiety. Początek 8 marca o godzinie 17:50.

Temu wydarzeniu poświęciliśmy również kolejne wydanie naszego podcastu pod tytułem “Jesteś częścią czegoś większego”. W studio pojawiła się Kaja Kraska, podróżniczka i twórczyni kanału Globstory, która, podobnie jak Ben Fogle, w swojej pracy stara się opowiadać o świecie przez pryzmat bohaterów spotkanych w różnych częściach świata.

W podcaście Kaja opowiada między innymi o Dagmarze - Polce, która w Tanzanii prowadzi szkołę dla tamtejszych dziewczynek. Wspomina też o pobycie w afrykańskiej wiosce, gdzie poznała "białą Masajkę" Stephanie, oraz o wyprawie do Iranu, czyli kraju, w którym znaczenie "równouprawnienia" na przestrzeni ostatnich lat zmieniało się jak w kalejdoskopie.

Kaja zdradza również co nieco z produkcyjnej kuchni: jak długo trwa poszukiwanie bohaterów? Jak "otworzyć" rozmówcę? Jakie bariery kulturowe mogą być nie do przejścia, a jakie pomaga przełamać zwykły uśmiech?

Obejrzyjcie naszą rozmowę i nie zapomnijcie włączyć BBC Earth 8 marca. Maraton "Życia na pustkowiu" startuje już o godzinie 17:50.