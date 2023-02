N ie wiadomo jeszcze, co dokładnie wydarzyło się w domu na warszawskiej Białołęce. Policjanci odnaleźli w nim ciała dwóch osób. Trzecia okazała się ranna i została przewieziona do szpitala. Na miejscu poza policją byli także strażacy, którzy pomogli funkcjonariuszom dostać się do środka.





Ciała dwóch osób znaleziono w domu na Białołęce. Strażacy musieli otworzyć dom

Agnieszka Miastowska

