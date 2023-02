Nowy Jarosław "nadzieją" dla Warszawy? PiS ma go rozważać na prezydenta stolicy

Poseł Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Krajewski od kilku miesięcy objeżdża Warszawę, co ma być – jak ustaliła "Gazeta Wyborcza" – wstępem do kampanii samorządowej. Krajewski ma być brany pod uwagę przez centralę PiS jako możliwy kandydat na prezydenta stolicy. Nowogrodzka miała mu postawić pewne warunki.

Na zdjęciu: Jarosław Kaczyński, Ryszard Terlecki i Jarosław Krajewski w Sejmie fot. Tomasz Jastrzebowski/REPORTER

39-letni polityk Prawa i Sprawiedliwości, Jarosław Karol Krajewski, w ostatnich tygodniach prowadzi z mieszkańcami serię spotkań "porozmawiajmy o Warszawie". Z ustaleń stołecznej "Gazety Wyborczej" wynika, że nie tylko realizuje w ten sposób obowiązki lidera warszawskiego PiS-u, lecz także przygotowuje grunt pod wybory samorządowe 2024. Krajewski dostał się do Sejmu z okręgu warszawskiego i zdobył w 2015 roku 15 tys. głosów.

Jarosław Krajewski będzie kandydatem PiS na prezydenta Warszawy? "Jest brany pod uwagę"

W połowie stycznia Krajewski wystąpił w Warszawie na wspólnej konferencji prasowej z premierem Mateuszem Morawieckim. Ten ogłosił wówczas, że "w ciągu kilku lat Warszawa otrzyma na kluczowe inwestycje do 3 mld zł". Krajewski tę decyzję chwalił. – Dzisiaj rozpoczynamy nowy etap, nowe otwarcie, jeżeli chodzi o bardzo realne wsparcie ze strony rządu Prawa i Sprawiedliwości dla Warszawy – mówił Krajewski.

Polityk pod koniec roku przekonywał, że "cztery lata rządów Rafała Trzaskowskiego to lata straconej szansy na szybki rozwój Warszawy", a w styczniu w rozmowie z Polskim Radiem krytykował prezydenta Warszawy słowami: "mieszkańcy zasługują na lepszego prezydenta niż Rafał Trzaskowski, mam nadzieję, że do takiej zmiany dojdzie".

"Od naszych rozmówców w partii rządzącej słyszymy, że to początek kampanii wyborczej, a także odpowiedź PiS-u na wizyty gospodarcze Rafała Trzaskowskiego" – pisze "GW" o ostatnich działaniach Krajewskiego. Jeden z polityków PiS w rozmowie z gazetą wskazuje wprost, że Krajewski "jest brany pod uwagę [na kandydata na prezydenta stolicy – red.], a on sam też chce startować".

Nowogrodzka miała postawić politykowi warunki – opisuje "GW". Wśród nich ma być zdobycie wysoki wynik w wyborach parlamentarnych. To miałoby zagwarantować Krajewskiemu, że zamiast niego przed wyborami samorządowymi nie zostanie wystawione żadne "duże nazwisko" do konkurowania z Trzaskowskim.

Oficjalnie ani rzeczniczka warszawskich struktur PiS, ani Jarosław Krajewski nie potwierdzają, że jest on brany na kandydata partii na prezydenta Warszawy w nadchodzących wyborach samorządowych. Na razie warszawski PiS ma koncentrować się na "budowaniu zaufania mieszkańców Warszawy do ugrupowania".

Jarosław Krajewski: kim jest?

Jarosław Krajewski urodził się w Warszawie, skończył politologię na UW. W 2002 roku, po wstąpieniu do PiS, Krajewski kierował strukturami młodzieżówki PiS. Był także doradcą rzecznika prasowego rządu i szefem gabinetu politycznego ministra pracy i polityki społecznej, a później pracował też w kancelarii prezydenta RP, gdy funkcję tę pełnił Lech Kaczyński.

W 2006 roku został warszawskim radnym (objął też funkcję przewodniczącego klubu radnych PiS), był nim aż do 2015 roku, gdy wystartował w wyborach do Sejmu. Jest członkiem m.in. Komisji do spraw Służb Specjalnych, a media wielokrotnie pisały o jego bliskiej znajomości z Mariuszem Kamińskim, obecnym szefem MSWiA. To właśnie Kamiński był przed Krajewskim szefem warszawskich struktur PiS. Krajewski przez pewien czas prowadził też biuro Kamińskiego.

