Włodzimierz K. zatrzymany przez CBA. Był ważnym ministrem w rządzie Tuska

Włodzimierz K., były minister skarbu państwa, został zatrzymany przez CBA. – Mężczyzna jest podejrzanym w śledztwie, w ramach którego zatrzymano m.in. Rafała Baniaka. Sprawa dotyczy działań korupcyjnych – przekazał Stanisław Żaryn, sekretarz stanu w KPRM.

Były minister zatrzymany przez CBA fot. PIOTR KAMIONKA/REPORTER

61-letni Włodzimierz K. był ministrem skarbu w rządzie PO-PSL, od 2021 roku był także sekretarzem Warszawy, a wcześniej w latach 2019-2021 prezesem Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Warszawie. CBA zatrzymało go w poniedziałek 27 lutego rano, a Stanisław Żaryn, sekretarz stanu w KPRM, przekazał, że to element innej sprawy dotyczącej działań korupcyjnych.

Włodzimierz K. zatrzymany przez CBA. Były minister ma usłyszeć zarzuty korupcyjne

– Mężczyzna jest podejrzanym w śledztwie, w ramach którego zatrzymano m.in. Rafała Baniaka – poinformował Żaryn. Baniak (zgadza się na podawanie nazwiska), czyli były wiceminister skarbu i prezes Pracodawców RP, został zatrzymany w lutym razem z 12 innymi osobami z Mazowsza, Śląska i woj. łódzkiego.

Funkcjonariusze delegatury CBA działali w związku z podejrzeniami o wręczanie korzyści majątkowych i powołaniem się na wpływy. Wówczas zostali zatrzymani także Artur P., Wojciech S. oraz Waldemar K.

Rzecznik Prokuratury Krajowej, Łukasz Łapczyński, przekazał w rozmowie z TVP Info, że Włodzimierz K. zostanie przesłuchany w charakterze podejrzanego i usłyszy zarzuty.

– Decyzje w zakresie środków zapobiegawczych prokurator podejmie po zakończeniu czynności z podejrzanym. Na tym etapie prokuratura nie przekazuje szerszych informacji o sprawie – powiedział Łapczyński.

Włodzimierz K. w rządach Donalda Tuska i Ewy Kopacz

Włodzimierz K. urodził się w Puławach, z Platformą Obywatelską był związany od 2001 roku. Kilkukrotnie kandydował z powodzeniem do Sejmu z okręgu lubelskiego, w sierpniu 2011 został powołany na stanowisko sekretarza stanu w MSWiA (zastąpił Tomasza Siemoniaka). W kwietniu 2013 został powołany przez Donalda Tuska na stanowisko ministra skarbu państwa, w tym samym roku został też przewodniczącym PO na Lubelszczyźnie.

We wrześniu 2014 ponownie został ministrem skarbu państwa: wówczas wszedł do gabinetu Ewy Kopacz. Dymisję złożył 10 czerwca 2015 roku, w tym samym roku został też ponownie wybrany do Sejmu. Był m.in. zastępcą przewodniczącego Komisji ds. Energii i Skarbu Państwa. W 2019 roku bezskutecznie ubiegał się o mandat w Parlamencie Europejskim.