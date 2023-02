Aż trudno uwierzyć w tę prognozę: Marzec przyniesie... -20 stopni. Kiedy przyjdzie wiosna?

Ci, którzy czekają na wiosnę, mogą się srogo zawieść. Nadzieje robi pojawiające się coraz wyżej i dłużej słoneczko. Musi przywodzić na myśl zbliżającą się nieuchronnie wiosnę. Jednak prognoza pogody w ogóle na to nie wskazuje. Wręcz przeciwnie: czeka nas jeszcze prawdziwe uderzenie zimy.

Prognoza pogody na początek marca i drugą dekadę miesiąca nie wskazuje na to, że będziemy mieli do czynienia przynajmniej z przedwiośniem

Mało tego, nawet w połowie marca w Polsce mogą wystąpić naprawdę silne mrozy

Jak informują Fani Pogody, nadchodzący tydzień przyniesie mróz w całym kraju. Chodzi nie tylko o Polskę, bo ujemne temperatury pojawią się od Rosji, przez nasz kraj, Niemcy, aż po Francję, a nawet północ Włoch czy Hiszpanię. Kolejne dni także przyniosą silny mróz w wielu regionach Europy. Najbliższe dni ciepłe nie będą. Praktycznie co noc w Polsce będą regiony, w których temperatura będzie spadać do -10 stopni. Prognozy na początek marca pokazują nawet -20 stopni w nocy.

Kiedy przyjdzie wiosna 2023?

Na razie wiosny w prognozach nie widać. Mało tego, przełom pierwszej i drugiej dekady marca pokazuje naprawdę silny mróz w wielu regionach Polski. I tak na przykład w prognozach temperatury na noc z 11 na 12 marca widać -15 stopni. Kolejna noc może przynieść mróz jeszcze silniejszy, w górach i obszarach podgórskich.

Jedyny sięgający w przyszłość model prognozy pogody GFS wskazuje ponadto, że nad Polską i na wschodzie Europy w drugiej dekadzie marca mogą zalegać masy powietrza nawet o kilkanaście stopni chłodniejsze niż norma wieloletnia. Oczywiście wówczas na zachodzie Europy nieuchronnie będzie robiło się coraz cieplej. I są szanse, że wówczas cieplejsze masy powietrza zawędrują też na wschód – puentują Fani Pogody.

Prognoza pogody IMGW : Przed nami mróz

Jak już informowaliśmy w naTemat także na podstawie prognoz IMGW, pogoda znów da nam w kość. Po nieprzyjemnym weekendzie musimy przygotować się na mroźny tydzień. Już w nocy z niedzieli na poniedziałek temperatura miejscami spadła do -10 stopni Celsjusza. Do tego dochodzą przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Ocieplenia możemy spodziewać się dopiero od czwartku. Od poniedziałku Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla siedmiu powiatów w województwie pomorskim i dwóch powiatów na Warmii i Mazurach w związku z oblodzeniem na drogach.

Poza tym pozostała część kraju jest wolna o niebezpiecznych zjawisk pogodowych, choć jak dobrze wiemy, z czasem sytuacja może ulec zmianie.

Do kraju nadciągną także mrozy. Najgorzej będzie w rejonach górskich i podgórskich, gdzie już w nocy z niedzielę na poniedziałek termometry pokazały wartości od -7 stopni Celsjusza na Kaszubach po -11 stopni w dolinach karpackich. Równie zimno będzie we wtorek. Wówczas w nocy temperatura spadnie do -6 stopni.

W ciągu dnia odnotujemy od 1 do 5 stopni Celsjusza. Już w środę nad ranem na termometrach od -8 stopni Celsjusza w rejonach podgórskich do 2 stopni nad morzem. W ciągu dnia ciepło odczują mieszkańcy zachodniego pasa Polski. Tam bowiem odnotujemy nawet 7 stopni na plusie.