Wiosenny short break w śródziemnomorskim kraju. Wielkanoc na Malcie

Tegoroczne święta Wielkanocy przypadają na 9 i 10 kwietnia. Jak co roku, ten wydłużony o dzień weekend możemy spędzić w tradycyjny sposób albo też pozwolić sobie na odrobinę ekstrawagancji i zdrowego szaleństwa, czyli wiosenny short break! To krótki, acz pełen wrażeń wypad za granicę, aby naładować akumulatory, wykorzystując wolny czas inaczej niż zazwyczaj. Polecany kierunek podróży? Malta.

Czy w tegoroczne święta Wielkanocy macie ochotę na wiosenny short break, czyli krótki, pełen wrażeń wypad za granicę? Jeśli tak, to powinniście rozważyć podróż na Maltę. Na zdjęciu: stolica Valletta Materiały prasowe / Malta Tourism Authority (MTA)

Ta śródziemnomorska wyspa należąca do Republiki Malty, najmniejszego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, nie została wskazana bez przyczyny. Jest bowiem mnóstwo powodów, dla których stanowi ona świetną propozycję na wielkanocną podróż zagraniczną. Zaletą jest jej niewielka powierzchnia oraz pogoda idealna na zwiedzanie i aktywny wypoczynek zarówno na powietrzu, jak i w wodzie.

Kolejny argument przemawiający za wyborem Malty jako miejsca na wiosenny short break to wygodne połączenie między tym wyspiarskim krajem a naszą ojczyzną. Loty pasażerskie odbywają się z 7 portów lotniczych usytuowanych w 6 polskich miastach (Warszawa, Katowice, Wrocław, Kraków, Poznań, Gdańsk).

Zaraz przejdziemy do atrakcji, jakie oferuje ten turystyczny raj na morzu, ale już w zasadzie powyższe atuty powinny być wystarczającą rekomendacją dla kogoś, kto chce spędzić Święta Wielkanocne poza domem, bo np. nie jest osobą religijną. A co z tymi, którzy akurat przywiązują dużą wagę do chrześcijańskiego wymiaru tych dni? Mogą być spokojni, gdyż Malta pozwoli im połączyć w harmonijny sposób wypoczynek na świeżym powietrzu i obchody religijne.

Jako jeden z najbardziej katolickich krajów świata Malta obchodzi Wielkanoc w całej jej okazałości, przy dużym zaangażowaniu społeczeństwa oraz instytucji zarówno kościelnych, jak i świeckich. Przebywając na wyspie w okresie wielkanocnym, możemy być pewni, że zetkniemy się z przyciągającymi uwagę wydarzeniami o charakterze religijnym, nie tylko w kościołach, ale także na ulicach i placach.

Oczywiście Malta – jak każdy kraj – ma także swoje lokalne tradycje, w tym te o kulinarnym obliczu. Jedną z nich jest błogosławienie, a następnie wręczanie bliskim figolli, maltańskich ciasteczek wielkanocnych. Są one oblane polewą lub czekoladą oraz wypełnione nadzieniem przypominającym marcepan. Najczęściej formuje się je w kształt baranka albo ryby. To najbardziej popularny wielkanocny przysmak na wyspie.

Na Malcie najważniejsze chrześcijańskie święto, jakim jest Wielka Niedziela, to dzień obchodzony bardzo radośnie i hucznie. W trakcie festy nazywanej L-irxoxt (odrodzenie) odbywa się wesoła impreza uliczna z wiwatującym tłumem, tradycyjnym maltańskim zespołem (banda) i procesją z posągiem Chrystusa. Od rana wzdłuż ulic mieszkańcy Malty rozstawiają stragany ze słodkościami.

Świętowanie Wielkanocy na Wyspach Maltańskich można (a nawet trzeba!) połączyć ze zwiedzaniem głównych atrakcji historycznych i przyrodniczych tego kraju, a w przypadku osób gustujących w różnych sportach – także z aktywnym wypoczynkiem. Trzy dni (Wielka Sobota, Wielka Niedziela, Poniedziałek Wielkanocny) spokojnie wystarczą na zobaczenie i posmakowanie największych walorów Malty.

Miejsca, które należy obowiązkowo "odhaczyć" na liście celów podróży po tym kraju, to: obecna stolica Valletta (jeden z najbardziej zagęszczonych obszarów zabytkowych na świecie), dawna stolica Mdina (średniowieczne miasto w samym sercu wyspy, nazywane Cichym Miastem), Marsaxlokk (stary rybacki port z największym targiem), Victoria Lines (12-kilometrowa sieć fortyfikacji) oraz megalityczne świątynie (np. Ggantija).

Poza imponującymi zabytkami wzniesionymi rękami człowieka Malta może pochwalić się także popisowymi wytworami natury. Wśród nich na uwagę zasługują: Klify Dingli (wysokie na ponad 200 metrów klify, będące najwyższym punktem archipelagu maltańskiego), Błękitna Grota (monumentalna jaskinia wyrzeźbiona przez fale morskie) czy Jaskinia Tal-Mixta (z widokiem na "czerwoną" plażę Ramla Bay).

Część z wymienionych atrakcji (Ggantija czy Tal-Mixta Cave) znajduje się na Gozo, siostrzanej wyspie Malty. To idealne miejsce dla wszystkich na naładowanie "baterii" na cały rok i mekka dla tych, którzy przepadają za aktywnością fizyczną. Na drugiej co do wielkości wyspie archipelagu Wysp Maltańskich czekają bowiem szlaki do trekkingu, ścianki do wspinaczki skałkowej oraz trasy wodne do spływów/rejsów kajakami.

Choć Wielkanoc to święto celebrowane z pompą przez mieszkańców Malty, to jednak wycieczki turystyczne do tego kraju w tym okresie urlopowym nie są tak oblegane jak latem. Zdecydowanie mniejsza liczba przyjezdnych sprawia, że na maltańskich wyspach jest bardziej kameralnie, bez tłoku i pośpiechu. Dla wielu może być to dodatkowa zachęta do spędzenia Wielkanocy właśnie tam.