Uber Poland przekaże 250 000 zł na zakup karetek w Ukrainie

Uber Poland pragnie podziękować Polakom, którzy od początku wojny wspierają Ukrainę, zamawiając przejazdy za pośrednictwem Uber dla Ukrainy. Oprócz wpłaconego w ten sposób przez użytkowników miliona złotych w naszym kraju, firma przekaże dodatkowe 250 000 PLN na zakup karetek. Dodatkowo, w styczniu wizytę w Ukrainie złożył Dara Khosrowshahi, Dyrektor Zarządzający Uber.

Fot. materiały prasowe

Mija rok od rozpoczęcia zmasowanej inwazji zbrojnej na Ukrainę. Uber od samego początku wojny angażuje się w działania pomocowe we współpracy z organizacjami pozarządowymi, wolontariatem oraz biznesem, aby wspierać Ukraińców na poziomie lokalnym i globalnym.

Pomoc rzeczowa i finansowa

Uber sfinansował ponad 100 000 darmowych przejazdów dla ukraińskich uchodźców, ich rodzin oraz pracowników organizacji pomocowych by mogli oni docierać do bezpiecznych miejsc, dostać się do granicy kraju lub przemieścić się wewnątrz krajów udzielających pomocy. Firma pomogła wysłać także ponad 220 ciężarówek ze sprzętem, pożywieniem, lekami oraz paliwem. Ponad 25 000 kierowców działa w Ukrainie codziennie ryzykując życie, aby zapewniać niezbędne wsparcie.

Łącznie Uber przekazał ponad 44 miliony złotych na cele charytatywne. Fundusze otrzymały takie organizacje jak Międzynarodowy Komitet Ratunkowy, Czerwony Krzyż, UNHCR, UNICEF i Światowy Program Żywnościowy.

Milion złotych od pasażerów w Polsce

Od marca ubiegłego roku w aplikacji Uber działa specjalny produkt “Uber dla Ukrainy”, dzięki któremu pasażerowie mogą przeznaczyć 5 zł z każdego przejazdu na cele charytatywne. Produkt działa w 16 krajach Starego Kontynentu, w tym 7 krajach Europy Środkowej: Polsce, Chorwacji, Czechach, Słowacji, Rumunii, Litwie oraz Estonii.

W ciągu ostatniego roku przejazd z opcją pomagania zamówiło 940 tysięcy pasażerów w regionie, z czego 200 tysięcy w samej Polsce. Najbardziej aktywna pasażerka, która łącznie zamówiła 555 przejazdów, pochodzi z Rumunii.

Dzięki solidarności pasażerów, tylko w Polsce pozyskano milion złotych. Aby zachęcać do dalszego pomagania i podziękować Polakom za wsparcie Uber Poland zapowiedział, że przekaże dodatkowe 250 000 PLN na zakup ambulansów wspólnie z United24 - międzynarodową platformą fundraisingową Prezydenta Zełenskiego - dla Ministerstwa Zdrowia Ukrainy. Dzięki poprzednim kampaniom, Uber zebrał już ponad 3 miliony dolarów - pochodzących z darowizn użytkowników jak i własnych zasobów - co wystarczy na 50 ambulansów.

- Ludzie oraz firmy z ponad 110 krajów okazali wsparcie dla Ukrainy za pośrednictwem platformy fundraisingowej UNITED24. Duże globalne firmy, takie jak Uber, nie tylko pomagają zbierać pieniądze na karetki, ale także utrzymują Ukrainę w centrum uwagi świata. Jestem wdzięczny firmie i jej klientom, którzy wspierają ukraińskich pracowników medycznych w tym kluczowym momencie w historii świata - powiedział Mykhailo Fedorov, wicepremier i minister transformacji cyfrowej Ukrainy.

Kolejne inicjatywy

W styczniu z osobistą wizytą na Ukrainę udał się Dara Khosrowshahi, CEO Uber, aby podziękować kierowcom, lokalnemu zespołowi i wielu partnerom za odważną i ratującą życie pracę od początku wojny. Khosrowshahi spotkał się również z przedstawicielami rządu, personelem medycznym, pracownikami organizacji pomocowych i wolontariuszami na miejscu.

CEO Uber zapowiedział rozszerzenie partnerstwa z Ministerstwem Zdrowia, Ministerstwem Edukacji, Ministerstwem Kultury, Organizacją Narodów Zjednoczonych i lokalnymi organizacjami pozarządowymi - by dalej zapewniać bezpłatne przejazdy i pomoc potrzebującym.

- Musimy wspierać dzielny naród ukraiński, który wytrzymuje drugi rok wojny na masową i tragiczną skalę. Wspólnie z użytkownikami Uber z całego świata przekazaliśmy już 50 niezbędnych ambulansów. Ale musimy działać dalej. Ludzie w całej Europie mogą okazywać swoją niezwykłą solidarność jako część swojego codziennego życia - powiedział Dara Khosrowshahi, CEO Uber.