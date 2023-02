Przewoził trzy krowy i byka. Został zatrzymany za znęcanie się nad zwierzętami

51-letni mieszkaniec powiatu sokólskiego w województwie podlaskim został zatrzymany za znęcanie się nad zwierzętami. Mężczyzna przewoził bydło nieprzystosowanym do tego pojazdem. Grozi mu do trzech lat pozbawienia wolności.

Policja zatrzymała mężczyznę, który przewoził bydło nieprzystosowanym do tego pojazdem. Fot. NewsLubuski/East News

51-letni kierowca powiatu sokólskiego został zatrzymany przez patrol policji, ponieważ jechał z niesprawnym oświetleniem

Jak się okazało, mężczyzna przewoził trzy krowy i byka, a pojazd nie był do tego przystosowany

51-latkowi postawiono zarzut znęcania się nad zwierzętami

O sprawie poinformowała w poniedziałek 27 lutego Komenda Powiatowa Policji w Sokółce w województwie podlaskim. Do odkrycia doszło, gdy funkcjonariusze zatrzymali 51-latka do kontroli drogowej w związku z niesprawnym oświetleniem w jego aucie.

Jechał pojazdem z niesprawnym oświetleniem, wpadł za znęcanie się nad zwierzętami

Funkcjonariusze policji z Janowa Podlaskiego zatrzymali do kontroli kierowcę, który prowadził samochód z niesprawnym światłem. Wówczas okazało się, że wewnątrz jego samochodu znajdują się trzy krowy i byk. Policja podkreśla, że auto nie było przystosowane do przewożenia bydła. 51-letni mieszkaniec powiatu sokólskiego tłumaczył, że chciał przetransportować zwierzęta do rodziny.

Zwierzęta trzeba było uśpić

Po wezwaniu weterynarza okazało się, że zwierzęta są w bardzo złym stanie i nie powinny być one w ogóle przewożone. Miały między innymi uszkodzone kończyny czy brak czucia w okolicy kręgosłupa. Lekarz weterynarii podjął decyzję o uśpieniu dwóch krów i byka.

Oficer prasowy KPP w Sokółce poinformował, że mężczyzna został aresztowany i przedstawiono mu zarzuty znęcania się nad zwierzętami, za co grozi do trzech lat pozbawienia wolności.

Do trzech lat pozbawienia wolności za znęcanie się nad zwierzętami

Według ustawy o ochronie zwierząt z 21 sierpnia 1997 roku, "zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę". Od 2018 roku, zgodnie z art. 35. rozdziału 11. "kto zabija, uśmierca zwierzę albo dokonuje uboju zwierzęcia z naruszeniem przepisów podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech".

Taka sama kara jest przewidziana w przypadku znęcania się nad zwierzętami. W przypadku, gdy przestępstwo zostało popełnione ze szczególnym okrucieństwem, możliwa kara wzrasta do pięciu lat więzienia. W przypadku wydania wyroku skazującego sąd orzeka również nawiązkę w wysokości od 1 tys. do 100 tys. zł na cel związany z ochroną zwierząt.