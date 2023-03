Zygmunt Chajzer wraca do telewizji. Rozpoczyna współpracę z byłą partnerką syna

Zygmunt Chajzer w trakcie swojej kariery prowadził wiele lubianych programów, m.in.: "Idź na całość", "Chwila prawdy", "Ananasy z mojej klasy", "Gwiezdny Cyrk" czy "Moment prawdy". W 2010 r. zniknął z telewizji. Niebawem wraca na antenę. Współtwórczynią nowego formatu jest mama jego wnuczka Aleksandra, czyli była partnerka jego syna, Małgorzata Walczak.

Zygmunt Chajzer wraca do telewizji. Będzie pracował z byłą partnerką syna Fot. Pawel Wodzynski/East News

Zygmunt Chajzer należy do grona najbardziej znanych prezenterów w Polsce. Również jego syn Filip od lat działa w mediach

68-letni gwiazdor, który był gospodarzem popularnych teleturniejów, w marcu wraca do telewizji

Okazuje się, że za nowy format na News24 odpowiada była partnerka jego syna, Małgorzata Walczak

Zygmunt Chajzer rozpoczął swoją karierę w mediach na początku lat 80. Szybko stał się rozpoznawalnym dziennikarzem i prezenterem telewizyjnym. Warto przypomnieć, że początku lat 2000 prowadził w stacji TVN teleturnieje takie jak "Telegra" czy "Chwila prawdy".

W 2009 roku swoich sił spróbował zaś na parkiecie "Tańca z gwiazdami", gdzie trenowała go Blanka Winiarska. Kilka lat temu wraz z synem, który jest prowadzącym "Dzień Dobry TVN", brał udział w podróżniczym show "Ameryka Express". Nie można pominąć też tego, że od lat twarz Chajzera Seniora jest kojarzona ze słynną reklamą proszku do prania.

Teraz Zygmunt Chajzer, który od wielu lat nie udzielał się w telewizyjnych formatach, dołącza do zespołu News 24. W nowym programie wraz ze swoimi gośćmi będzie prowadził rozmowy o kulisach życia prywatnego znanych osób, ale będzie również z nimi gotował. "Dziennikarz ma spotykać się z widzami co niedziela w porannym paśmie, by wraz z zaproszonymi gośćmi serwować najnowsze informacje o kulisach życia znanych osób ze świata szeroko rozumianej rozrywki. Prócz tego prezenter będzie także gotował na ekranie" – dowiedział się portal WirtualneMedia.pl

Współtwórczynią "Chajzer podaje" jest była synowa dziennikarza. W ubiegłym roku byliśmy świadkami medialnego rozstania Filipa Chajzera z Małgorzatą Walczak. "Bardzo, ale to bardzo się cieszę, że mogę brać udział w tworzeniu tego programu, a zapowiadanie Zygmunta w paśmie porankowym będzie dla mnie czystą przyjemnością" – tak dobre wieści skomentowała na Instagramie dziennikarka. Czy wiadomo coś więcej o programie, którego twarzą został Chajzer Senior? Ryszard Krajewski, czyli prezes spółki Astro, która wydaje News24 wytłumaczył:

"Program jest lżejszy, utrzymany w lifestyle’u. Ma wpisywać się w naszą nową politykę, zakładającą lekkie "rozluźnienie krawata", czyli wprowadzanie do ramówki nieco lżejszych pozycji".

Walczak przez kilka lat pracowała w redakcji "Wiadomości". Z pracy odeszła po skandalu dotyczącym podejrzeń o korupcję w redakcji. Później w latach 2009-2011 była zatrudniona w TVN Warszawa, a następnie została reporterką TVN24, po czym przeszła do TTV, gdzie prowadziła magazyn reporterów "Blisko ludzi". W 2013 r. została asystentką i menedżerką Filipa Chajzera. Po trzech latach ponownie związała się z TVP Info, dla której przygotowywała lokalne relacje.

W 2017 roku wraz z Filipem powitali na świecie syna Aleksandra. Wiadomo, że 5-letni chłopiec jest oczkiem w głowie dziadka. W mediach społecznościowych nieraz gościły ich wspólne zdjęcia. Wszystko wskazuje na to, że 68-letni prezenter pozostaje w pozytywnych stosunkach z byłą synową. Gospodarz "Dzień dobry TVN" i Małgorzata rozstali się w połowie 2022 roku.