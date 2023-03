Zaginęła 16-letnia Laura z Bydgoszczy. Kilka dni temu wyszła z domu, do tej pory nie wróciła

16-letnia Laura Gardzielewska z Bydgoszczy kilka dni temu wyszła z domu i nie wróciła. Zmartwiona rodzina prosi o wszelkie informacje, które pomogłyby w odnalezieniu nastolatki.

Zaginęła 16-letnia Laura Gardzielewska. Fot. Facebook / Zaginieni - pomóżmy ich odnaleźć

Laura Gardzielewska wyszła z domu w poniedziałek 27 lutego 2023 roku około godziny 19:00. Nastolatka mieszka na osiedlu Czyżkówko w Bydgoszczy. Do chwili obecnej do niego nie powróciła do domu ani nie nawiązała kontaktu z rodziną.

Strona "Zaginieni - pomóżmy ich odnaleźć" na Facebooku podała rysopis nastolatki:

wzrost: ok. 170 cm

szczupła budowa ciała

włosy: czarne, proste, za ramiona

W chwili zaginięcia 16-letnia Laura ubrana była w: czarną puchową kurtkę marki "Adidas", z białymi pasami na rękawach, popielate spodnie dresowe, czarne buty ze znaczkiem marki "Nike" i miała przy sobie czarną torbę na ramię.

Osoby, które widziały Laurę Gardzielewską lub mają informacje mogące przyczynić się do odnalezienia 16-latki, proszone są o kontakt z Komendą Policji Bydgoszcz Błonie pod numerem telefonu 47-751-13-59.

Można również skontaktować się mailowo pod adresem: zaginieni.pio@gmail.com