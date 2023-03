Profil kierowców w Polsce. Oto co o naszych motoryzacyjnych preferencjach mówi miniony rok

Nastawiony/a na auta z automatyczną skrzynią biegów i pojazdy o większych gabarytach, wciąż rozmiłowany/a w niemieckich markach oraz zaciekawiony/a samochodami niskoemisyjnymi. Tak w telegraficznym skrócie można przedstawić profil kierowcy w Polsce, jaki wyłania się z "Internetowego Samochodu Roku 2022", najnowszego raportu wydanego przez OTOMOTO.

O motoryzacyjnych preferencjach Polaków i trendach na rynku samochodowym możecie przeczytać w raporcie "Internetowy Samochód Roku 2022", przygotowanym przez OTOMOTO, polski serwis ogłoszeń motoryzacyjnych Jenny Ueberberg / Unsplash

Jak co roku polski serwis ogłoszeń motoryzacyjnych przygotował podsumowanie preferencji kierowców oraz trendów na rynku motoryzacyjnym w naszym kraju. Kolejne wydanie corocznego raportu opracowano na podstawie analizy danych statystycznych platformy internetowej OTOMOTO. W 2022 roku odwiedziło ją ponad 76 milionów użytkowników korzystających z komputerów czy urządzeń mobilnych.

– Opracowując swój raport, zestawiamy ze sobą dane, które widzimy w OTOMOTO z danymi, które podaje rynek. Zainteresowanie pojazdami dostępnymi na platformie pokazujemy w kontekście informacji dotyczących importu i rejestracji pojazdów, gromadzonych w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK) – mówi Agnieszka Czajka, General Manager OTOMOTO.

– W naszym raporcie uwzględniamy trendy widoczne w motoryzacji i odnosimy je do kondycji całego rynku, poziomu inflacji, a także sytuacji geopolitycznej. Analizujemy aktywność użytkowników na platformie w kontekście widocznych na całym świecie tendencji takich jak np. wzrost zainteresowania samochodami elektrycznymi i opierając się o dane, wyciągamy wnioski dotyczące rynku w Polsce – dodaje ekspertka.

Co zatem o wyborach motoryzacyjnych Polaków mówią nam statystyki wyświetleń w OTOMOTO? Po pierwsze, kierowcy w naszym kraju szukają pojazdów z automatyczną skrzynią biegów (78 proc. wyświetleń dla nowych samochodów i 46 proc. dla używanych). Oznacza to, że coraz częściej lęk przed brakiem manualnej skrzyni biegów ustępuje jednak miejsca wygodzie, jaką zapewnia jazda na "automatach".

Kolejna obserwacja z "researchu" na OTOMOTO to wybieranie samochodów większych (49 proc. – nowe SUV-y, 22 proc. – używane) niż mniejszych. Obrazu całości dopełnia utrzymujący się wzrost zainteresowania kamperami (24 proc.). W dobie inflacji i rosnących cen paliw takie motoryzacyjne preferencje mogą zaskakiwać, ale da się je wyjaśnić kupowaniem aut "pod rodziny" czy też rosnącym trendem mobilności.

Statystyczny polski kierowca celuje też w auta bardziej wysłużone (najwięcej, bo 21 proc. wyświetleń stanowiły pojazdy o przebiegu 150-200 tys. km) i starsze (28 proc. – z roczników 2013-2017 i 26 proc. – z lat 2008-2012). Wyjaśnienie? Raczej proste. Chodzi o niższą cenę takich "weteranów" w stosunku do ceny "nówek". Zresztą, to też pokłosie wyraźnej u Polaków dominacji zakupowej aut używanych nad nowymi.

Szukanie ogłoszeń w oparciu o takie kryteria siłą rzeczy rzutuje na preferowane wybory cenowe. Najczęściej Polacy, którzy rozważają zakup "czterech kółek", rozglądają się za tanimi samochodami z rynku wtórnego. Świadczy o tym to, że aż 44 proc. wyświetleń na platformie OTOMOTO odnotowały używane samochody w cenie poniżej 30 000 zł. W świecie nowych "rządzi" zaś średnia półka cenowa (38 proc. – 100-200 tys. zł).

Zdecydowanie kwestia kosztów (a być może w mniejszym stopniu również innej filozofii życia) tłumaczy coraz większą chęć Polaków z użytkowania niż posiadania auta. Mowa tu o możliwości korzystania z samochodu dzięki współfinansowaniu jego zakupu. Jak podaje OTOMOTO, posiłkując się danymi Carsmile za rok 2022, najbardziej popularne formy to leasing (54 proc.) i wynajem długoterminowy (45 proc.).

Wszelkie utrudnienia czy zawirowania na rynku motoryzacyjnym nie zmieniają co do zasady gustów kierowców. W minionym roku, tak jak w latach poprzednich, największym powodzeniem cieszyły się marki niemieckie. W czołówce wyświetleń znalazły się Audi (11 proc.), BMW (11 proc.) i Mercedes-Benz (8 proc.). Wśród używanych modeli prym wiodły BMW Seria 3 (3 proc.), Audi A4 (3 proc.) i BMW Seria 5 (2 proc.).

A co z nowymi samochodami? W ubiegłorocznym zestawieniu zwyciężyła Kia Sportage (1,78 proc.). Drugie miejsce zajął poprzedni lider – Hyundai Tuckson (1,28 proc.), a trzecie Cupra Formentor (1,26 proc.). Przeglądanie nowych aut wydawało się powiązane z gorącymi newsami w mediach. Kia mogły więc pomóc zeszłoroczne rekordy sprzedaży, a Cuprze oficjalna współpraca z klubem piłkarskim FC Barcelona.

Programy dofinansowania oraz polityka klimatyczna Unii Europejskiej sprawiają, że coraz więcej kierowców przekonuje się do samochodów z napędem elektrycznym. Raport, powołując się na "Licznik elektromobilności 2022", podaje, że o 30 proc. wzrosła liczba zarejestrowanych w Polsce "elektryków". Na samej platformie samochody niskoemisyjne wygenerowały aż 19 proc. wyświetleń ogłoszeń.

Bardzo mnie cieszy rosnące zainteresowanie samochodami elektrycznymi i powiększanie się parku samochodów tej kategorii w Polsce. W połowie zeszłego roku przeprowadziliśmy wraz z agencją Minds & Roses badanie, z którego wynikało, że aż 3/4 Polaków nie zna nikogo, kto jeździ samochodem elektrycznym, a osobom otwartym na elektromobilność brakuje praktycznej wiedzy dotyczącej korzystania z "elektryków". Na polskich drogach jest coraz więcej pojazdów zeroemisyjnych – w zeszłym roku liczba zarejestrowanych samochodów elektrycznych wzrosła o ponad 30 proc., a to oznacza, że kierowców e-aut w Polsce realnie jest coraz więcej. Rośnie więc społeczna wiedza o samochodach z napędem na prąd. Im więcej będzie ich w naszym otoczeniu, tym łatwiej będzie odpowiedzieć na pytania, jaki jest miesięczny koszt korzystania z takiego samochodu, z czym wiąże się jego serwisowanie i po prostu, jak sprawdza się na co dzień.

Natomiast cały branża motoryzacyjna przeżywała w 2022 roku spowolnienia. Rynek pojazdów nowych w UE skurczył się o 4,6 proc., głównie z powodu braku części do produkcji aut (według danych ACEA). Import aut do Polski spadł o ok. 18 proc. (dane CEPiK). Ceny samochodów używanych wzrosły średnio o 26 proc., co pokazuje przegląd ogłoszeń zamieszczonych w OTOMOTO. Co z tego wszystkiego wynika na przyszłość?

– Dzisiaj bardzo trudno jest przewidzieć, jak będzie wyglądał przyszły rok, nie tylko na rynku motoryzacyjnym, ale w całej gospodarce. Minione lata przyzwyczaiły nas do niespodziewanych zwrotów na rynkach, których efekty będziemy odczuwać w przyszłości. Jednak pozytywny początek roku, zwłaszcza na rynku samochodów nowych, to dobry prognostyk na kolejne miesiące – podkreśla Agnieszka Czajka.

Ekspertka OTOMOTO zwraca uwagę, że w styczniu 2023 zarejestrowano aż o 21 proc. więcej nowych samochodów niż rok wcześniej, a w segmencie aut premium wzrost osiągnął ponad 35 proc. – W dużej mierze to poprawa dostępności samochodów i realizacja wcześniej zawartych kontraktów. Jednak rynek motoryzacyjny to system naczyń połączonych. Wyższa podaż samochodów nowych "wypycha" na rynek samochody używane. Na rynku wtórnym można więc też spodziewać się ożywienia – przewiduje.

– Jednocześnie widzimy, że inflacja skłania do szukania oszczędności. W przypadku samochodów używanych coraz częściej wybieranym rozwiązaniem jest korzystanie z używanych części motoryzacyjnych, które w wielu przypadkach stanowią bezpieczną i tańszą alternatywę podczas naprawy samochodu i to także kierunek, któremu będziemy się uważnie przyglądać w nadchodzących miesiącach.

Więcej o tym, co o kierowcach w Polsce mówią ich motoryzacyjne wybory, możecie przeczytać w raporcie "Internetowy Samochód Roku 2022" dostępnym bezpłatnie pod tym adresem. Oprócz standardowych samochodów osobowych, o których była mowa w tym artykule, publikacja platformy OTOMOTO przybliża też preferencje Polaków dotyczące aut klasy premium, samochodów dostawczych i motocykli.