Natalia Niemen poinformowała, że szuka pracy. "Ktoś nie potrzebuje zatrudnić sprzątaczki?"

Natalia Niemen jest córką polskiego wokalisty Czesława Niemena i modelki Małgorzaty Niemen. Ostatnio ujawniła, że jej córka zmaga się z chorobą genetyczną. Artystka niedawno opublikowała post, w którym oświadczyła, że poszukuje pracy dorywczej. Zaznaczyła, że może podjąć się sprzątania.

Natalia Niemen szukała pracy jako sprzątaczka. "Nie piszę tego dla beki" Fot. Tadeusz Wypych/REPORTER

Natalia Niemen to córka jednego z najsłynniejszych polskich wokalistów XX wieku

Jako dorosła kobieta poszła w ślady ojca i zawodowo zajmuje się muzyką

Ostatnio zdziwiła znajomych i fanów, kiedy oświadczyła na Facebooku, że poszukuje zatrudnienia jako sprzątaczka

Czesław Niemen, który zmarł 17 stycznia 2004 roku w Centrum Onkologii w Warszawie, był ojcem trzech córek. Najbardziej znaną z nich jest Natalia Niemen, która przez większość życia nie miała najlepszych stosunków z ojcem, który zostawił ją i jej matkę. Przebaczyła ojcu, gdy był na łożu śmierci. Dziś dba o jego dziedzictwo, a także poszła w jego ślady.

Natalia na swoim koncie ma solowy album. Obecnie nie jest jednak o niej głośno. Raz na jakiś czas udziela się w mediach społecznościowych, ale nie jest wylewna, jeśli chodzi o mówienie o życiu prywatnym. Niemen jest także żoną i matką dwóch synów oraz córki.

To o niej pisała parę dni temu na Facebooku. W Światowy Dzień Chorób Rzadkich po raz pierwszy przyznała, że jej córeczka Danusia ma ciężkie problemy ze zdrowiem. Choruje na zespół Noonan.

"My, rodzice dzieci z chorobami rzadkimi czasem myślimy, co będzie z naszymi dziećmi, gdy nas kiedyś zabraknie. Strach jest nam nieobcy. (...) Chcę nagłośnić problem Zespołu Noonan. Wiem, że jest sporo rodzin, w których urodziły się takie dzieciaczki. Te rodziny są często same. Matki wystraszone, zestresowane, bez fachowej pomocy. A jak wspomniałam, codzienność z dzieckiem Noonan nie jest łatwa. Nikt lepiej nie zrozumie matki Noonanka jak inna matka Noonanka" – zaznaczyła.

Ostatnio Niemen również za pośrednictwem facebookowego profilu zwróciła się do znajomych i obserwujących. We wpisie można było przeczytać:

"Moi drodzy, szukam pracy. Czy ktoś nie potrzebuje zatrudnić sprzątaczki? Umiem w te sprawy bardzo dobrze. Mam niespełna 40-letnie doświadczenie. Jestem bardzo dokładna i skrupulatna. Odkurzanie, zmywanie, kurze, szyby, itd. Kuchnia, łazienka, wszystko, co trzeba wysprzątać, to zrobię. Pytam serio. Cena do ustalenia. Ktoś? Coś?".

Pod postem pojawiły się różne komentarze, również te od tych, którzy myśleli, że ogłoszenie to żart. Niemen szybko odpowiedziała w komentarzach. "Nie śmiejcie się. Naprawdę, bez ściemy pytam (...). Słuchajcie, jestem bez pracy. Muszę, choć grosze jakieś pozarabiać. Dorywczo. Nie piszę tego dla beki. (...) Wyobraź sobie, że nie masz pracy, szukasz zarobku, a znajomi robią sobie z ciebie bekę. Syty nigdy głodnego nie zrozumie" – podsumowała gorzko. Jedni polecali piosenkarce, aby poszukała pracy jako wychowawczyni do dzieci, albo, żeby zorganizowała warsztaty wokalne. Jedna z obserwatorek dodała nawet Niemen do grupki dla kobiet. Natalia podkreśliła, że jest wdzięczna za chęć pomocy. Poinformowała, że poszukiwania poszły do przodu. Warto nadmienić, że post został już usunięty.

"Dziękuję wam serdecznie. Do sprzątania na razie nikt się nie zgłosił, ale do edukacyjnych-artystycznych prac tak. Jestem bardzo wzruszona waszą troską i pomysłami. Dzięki waszym pomysłom i wyciągniętym dłoniom jestem pełna nadziei. Dam radę" – napisała.