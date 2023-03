Nauczycielka wysłana przymusowo na urlop. Wydały ją piersi w rozmiarze Z

Agnieszka Miastowska

Z aczęło się od zdjęcia. Rodzice uczniów w jakiś sposób dotarli do zdjęcia, na którym widać osobę podobną do nauczycielki ich dzieci. Problem w tym, że na fotografii widnieje mężczyzna. Pojawiły się uzasadnione podejrzenia, że nauczycielka to osoba transpłciowa lub transseksualna, a jej ogromne piersi w rozmiarze Z to tak naprawdę protezy. Kayla Lemieux trafiła na płatny urlop.