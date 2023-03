Honorowy Din Djarin i uwielbiany Grogu powracają! Przypominamy, za co widzowie pokochali ten serial

Miłośnicy "Gwiezdnych Wojen" z Polski mają co świętować. Od 1 marca 2023 na platformie Disney+ dostępny jest premierowy odcinek najnowszego sezonu serialu "The Mandalorian", a kolejne rozdziały wyczekiwanej przez miliony fanów trzeciej serii hitowej produkcji mogą oglądać równocześnie z resztą świata. To idealny moment, by przyjrzeć się fenomenowi serialu, który rozgrywa się "dawno, dawno temu w odległej galaktyce".

Tym, którzy oglądali dwa poprzednie sezony gwiezdnowojennego serialu i zdążyli już nieco szczegółów zapomnieć, pragniemy odświeżyć pamięć, przypominając kluczowe informacje. A jeśli ktoś jeszcze nie miał z nim styczności i zastanawia się, kim właściwie jest ten Mandalorianin albo Grogu, którym tak zachwyca się cały świat, niech tym bardziej skorzysta z naszego krótkiego przewodnika po "The Mandalorian".

Akcja i gatunek

Akcja "The Mandalorian" dzieje się 5 lat po wydarzeniach z filmu "Gwiezdne Wojny: część VI – Powrót Jedi", a 25 lat przed wydarzeniami z obrazu "Gwiezdne Wojny: część VII – Przebudzenie Mocy". Fabuła serialu toczy się więc w okresie między finałem Oryginalnej Trylogii (1977-1983) a początkiem Trylogii Sequeli (2015-2019), czyli dwóch z trzech cyklów kosmicznej sagi stworzonej przez George'a Lucasa.

Serialowa produkcja przenosi więc widzów do świata, w którym upadło Imperium Galaktyczne (galaktyczny rząd odgrywający rolę antagonisty w Oryginalnej Trylogii), a Najwyższy Porządek (totalitarny reżim będący negatywnym bohaterem zbiorowym w Trylogii Sequeli) wciąż jeszcze się nie narodził. Rządy w Galaktyce sprawuje demokratyczna Nowa Republika, która niedawno wyrosła na gruzach pokonanego Imperium.

"The Mandalorian", tak jak wszystkie produkcje spod szyldu "Gwiezdnych Wojen", wpisuje się w nurt "space opera", podgatunku fantastyki naukowej, który osobiste przeżycia bohaterów, niezwykłe przygody i konflikty przenosi w scenerię kosmosu i najróżniejszych planet. Z uwagi na głównego bohatera obracającego się w świecie łowców, najemników i piratów serial określa się często jako "kosmiczny western".

Niecodzienny bohater

Serial skupia się na losach tytułowego Mandalorianina. Din Djarin (Pedro Pascal) to samotny łowca nagród, który własnym statkiem przemierza Zewnętrzne Rubieże Galaktyki w poszukiwaniu płatnych zleceń. Na ogół zarabia na tym, że odnajduje i chwyta poszukiwane osoby. Najemnik wykonuje profesjonalnie swoją pracę, nosząc charakterystyczną zbroję oraz ukrywając twarz za hełmem zgodnie z mandaloriańską tradycją.

Din Djarin wywodzi się z wielorasowego ludu znanego jako Mandalorianie, którego historia sięga tysięcy lat przed powstaniem Starej Republiki, rządu z Trylogii Prequeli (1999-2005). Grupa ta składa się z najlepszych i nieustraszonych wojowników. Oprócz rozpoznawalnego rynsztunku, na który składają się zbroja i hełm, łączą ich również określony kodeks moralny oraz dewiza zawierająca się w słowach "Tak każe obyczaj".

Westernowa fabuła

Życie Dina Djarina zmienia się nieodwracalnie, gdy pewnego dnia przyjmuje zlecenie od przedstawicieli frakcji utworzonej w wyniku rozbicia Imperium. Ma odnaleźć i dostarczyć pewne dziecko, którego pochodzenie owiane jest tajemnicą. Kiedy odkrywa, że malec o zielonej skórze włada mistycznym polem energii zwanym Mocą, postanawia go chronić, stając się celem nie tylko byłych zleceniodawców.

W trzeciej odsłonie galaktycznych przygód i podróży honorowego wojownika z mandaloriańskiego ludu oraz małego Grogu łowca i jego dziecięcy towarzysz trafią na planetę Mandalora, gdzie Djarin będzie chciał odkupić dawne winy. Czekają ich spotkania ze starymi sojusznikami oraz konfrontacje z nowymi wrogami, a wszystko to na tle kryzysu władzy młodej Nowej Republiki, której wciąż zagraża mroczna przeszłość.

Topowa ekipa

Za sukces "The Mandalorian" niewątpliwie odpowiada ekipa złożona z bardzo mocnych nazwisk. Producentem wykonawczym i głównym scenarzystą serialu jest Jon Favreau, reżyser dwóch pierwszych części "Iron Mana" z filmowego uniwersum Marvela. Rękę przyłożyli do niego też Dave Filoni, twórca popularnego serialu animowanego "Wojny Klonów", oraz Kathleen Kennedy, szefowa studia Lucasfilm.

Odcinki produkcji reżyserowali dotychczas przez dwa ostatnie sezony Taika Waititi, Bryce Dallas Howard, Deborah Chow oraz Rick Famuyiwa. Reżyserami ośmioodcinkowego 3. sezonu są Rick Famuyiwa (odcinki 1, 7, 8), Rachel Morrison (odcinek 2), Lee Isaac Chung (odcinek 3), Carl Weathers (odcinek 4), Peter Ramsey (odcinek 5) oraz Bryce Dallas Howard (odcinek 6).

Główną rolę gra Pedro Pascal. W serialu wystąpili gościnnie Rosario Dawson (Ahsoka Tano), Temuera Morrison (Boba Fett) i Mark Hamill (Luke Skywalker). W trzeciej serii rolę tytułowego bohatera ponownie odtwarza Pedro Pascal. Na ekranie towarzyszą mu Katee Sackhoff (Bo-Katan Kryze), Carl Weathers (Greef Karga), Amy Sedaris (Peli Motto), Emily Swallow (Zbrojmistrzyni) i Giancarlo Esposito (Moff Gideon).

Serial aktorski

"The Mandalorian" przeszedł do historii "Gwiezdnych Wojen" jako pierwszy serial z aktorami w tym kultowym na całym świecie uniwersum. Format ten był długo wyczekiwany przez miłośników sagi George'a Lucasa i ziścił się, gdy pierwszy sezon "The Mandalorian" zadebiutował 12 listopada 2019 roku w serwisie Disney+. 30 października 2020 roku na platformie odbyła się premiera jego drugiego sezonu.

Do tej pory serial doczekał się 16 odcinków (nazywanych rozdziałami) podzielonych równo pomiędzy dwa sezony. Trzeci sezon również składa się z 8 części. Już przed emisją jego premierowego odcinka twórcy zapowiedzieli powstanie także 4. serii. "The Mandalorian" stał się też przepustką dla kolejnych dwóch seriali aktorskich z rodzaju spin-off: "Księga Boby Fetta" (już dostępny) i "Ahsoka" (premiera w 2023 r.).

Fenomen Grogu

Grogu to mały towarzysz głównego bohatera. Ten zielonoskóry stworek, który ma... 50 lat, umie korzystać z potężnej Mocy i jest smakoszem żab, przez długi czas znany był widzom jako "Dziecko". Tak określały go inne postacie ze świata "The Mandalorian". Dopiero w 13 rozdziale (5. odcinku 2. sezonu serialu) mogliśmy poznać jego prawdziwe imię zdradzone w rozmowie z Ahsoką Tano, członkinią Zakonu Jedi.

Grogu stał się nie tylko jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci serialu o przygodach mandaloriańskiego wojownika, ale także istnym światowym fenomenem. Przesympatyczny wygląd (Grogu należy do tej samej rasy co Mistrz Yoda i jest jak miniaturka tego legendarnego nauczyciela Jedi z Oryginalnej Trylogii i Trylogii Prequeli) oraz rozbrajająca mimika i gestykulacja sprawiły, że uszaty maluch wpisał się do kanonu popkultury i rozpoczął szalony boom na maskotki i inne zabawki.

Deszcz nagród

"The Mandalorian" to dziś coś więcej niż tylko jeden z najczęściej oglądanych seriali oryginalnych platformy Disney+. To również produkcja, która spotkała się z pozytywnym odbiorem zarówno krytyków, jak i widzów. Na agregującym oceny i recenzje amerykańskim portalu filmowym Rotten Tomatoes pierwszy i drugi sezon zdobyli 93 proc. pozytywnych ocen wystawionych przez profesjonalnych recenzentów.

O gigantycznym sukcesie pierwszego serialu aktorskiego osadzonego w świecie "Gwiezdnych Wojen" świadczą również prestiżowe nagrody branżowe. Produkcja została uhonorowana m.in. aż 14 Nagrodami Emmy, jednym Saturnem ("Najlepsza prezentacja telewizyjna") i jednym wyróżnieniem Critics Choice Super Awards ("Najlepszy serial Science Fiction/Fantasy"). W 2021 roku "The Mandalorian" otrzymał nominację do Złotych Globów w kategorii "Najlepszy serial dramatyczny".

Emisja 3. sezonu

Premierowy odcinek trzeciego sezonu "The Mandalorian" można oglądać od 1 marca 2023 w Disney+, gdzie również dostępne są dwa poprzednie sezony. Kolejne odcinki będą udostępniane co tydzień w środę na należącej The Walt Disney Company platformie streamingowej, w której bibliotece oprócz filmów i seriali ze świata "Gwiezdnych Wojen" znajdziemy też produkcje Disneya, Pixara, Marvela i wiele innych.