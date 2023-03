Świetna forma naszych lekkoatletek w Stambule. Polki wywalczyły już piąty medal

Polska sztafeta żeńska 4 × 400 m doskonale poradziła sobie podczas halowych mistrzostw Europy w Stambule. Anna Kiełbasińska, Marika Popowicz-Drapała, Alicja Wrona-Kutrzepa i Anna Pałys wywalczyły trzecie miejsce. To już piąty medal naszej kadry na tej imprezie.

Fot. Lukasz Szelag/REPORTER

Polskie zawodniczki zdobyły trzecie miejsce w niedzielnej sztafecie 4 x 400 metrów.

Jest to świetny wynik z uwagi na osłabioną reprezentację naszych lekkoatletek.

Polska sztafeta żeńska w Stambule

Od czwartku w tureckim Stambule trwają lekkoatletyczne halowe mistrzostwa Europy. Choć na imprezę w mocno osłabionym składzie pojechała reprezentacja Polski, kibice Biało-Czerwonych się nie zawiedli. W niedzielnej sztafecie na 4 x 400 metrów polskie zawodniczki zajęły trzecie miejsce.

- Może się wydawać, że sztafeta jest osłabiona, ale my jako zmienniczki będziemy chciały się pokazać z jak najlepszej strony. Bardzo wierzymy w stworzenie fajnego kolektywu - zapowiadała przed startem cytowana przez portal Eurosport Popowicz-Drapała specjalizująca się w biegach na 100 i 200 metrów. Bieg rozpoczęła Kiełbasińska, która zaczęła w znakomitym tempie i ustępowała tylko Holenderce Lieke Klaver. Dalej pałeczkę przekazała Popowicz-Drabale, która osiągnęła rewelacyjny czas, złamała bowiem barierę 52 s.

Wrona-Kutrzepa na kolejnej zmianie niestety nie zdołała odeprzeć ataku rywalki z Włoch, spadając na trzecie miejsce. Ostatnia biegaczka Anna Pałys, chociaż nie odrobiła strat do Eleonory Marchiando, to utrzymała dobre tempo, co w konsekwencji pozwoliło Polkom na sięgnięcie po brąz. Reprezentacja Polski na zawodach w Turcji zdobyła już pięć medali. W poprzednich dniach srebro wywalczyła Adrianna Sułek w pięcioboju oraz Ewa Swoboda w biegu na 60 metrów. Natomiast Sofia Ennaoui w biegu na 1500 metrów i Kiełbasińska w biegu na 400 metrów zdobyły medale brązowe.

Gwiazdy nieobecne na zawodach

Jak informowaliśmy w naTemat.pl na zawodach w Turcji zabrakło wielu topowych sportowców, nie tylko z Polski. Z występu zrezygnował m.in. rekordzista świata, tyczkarz Armand Duplantis.

Co do polskich absencji w Stambule nie pojawiły się m.in. biegaczki Natalia Kaczmarek czy Justyna Święty-Ersetic (obie na 400 m). Kontuzja wykluczyła ze startu Pię Skrzyszowską, liderkę europejskich list w biegu na 60 metrów przez płotki. Na ostatniej prostej ze zdrowiem przegrał też kulomiot Konrad Bukowiecki, również kandydat do walki o medal dla Polski.