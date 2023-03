Ujawniono, kiedy do Polski przyjdzie prawdziwa wiosna. To może być najzimniejszy marzec.

Z pewnością wiele Polek i Polaków czeka już na ocieplenie. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że gdy słońce świeci coraz wyżej, niesie ze sobą też więcej ciepła. Niestety, próżno oczekiwać w najbliższych dniach podniesienia temperatur. Mało tego, to ma być najzimniejszy marzec od lat.

Kiedy do Polski przyjdzie prawdziwa wiosna? Fot. Andrzej Hulimka / Reporter

Tegoroczny marzec będzie zaskakiwać niskimi temperaturami i zimową aurą

Nieco cieplej będzie w połowie marca, ale wciąż daleko od oczekiwań

Wiadomo, kiedy nadejdą temperatury charakterystyczne dla początku wiosny

Według modelu Europejskiego Centrum Średnioterminowych Prognoz Pogody tegoroczny marzec ma być najzimniejszy od lat. Już w pierwszym tygodniu przymrozki pojawiały się każdej nocy, a temperatura w ciągu dnia często oscylowała wokół zera stopni.

Drugi tydzień marca także zapowiada się poniżej średniej temperatury z poprzednich lat. W ciągu dnia będzie zaledwie 5-6 stopni, a w nocy dalej spodziewane są kilkustopniowe mrozy. W wielu miejscach Polski pada śnieg. Pomiędzy środą 8 marca a wtorkiem 14 marca w Polsce prawdopodobne będą deszcze, deszcze ze śniegiem oraz sam śnieg. Mogą wystąpić nawet burze śnieżne. W niektórych miejscach, zwłaszcza w górach, może spaść nawet 10-20 cm śniegu. W najbliższym tygodniu pojawią się też typowo zimowe dni. Będzie też momentami nieco cieplej.

Kiedy przyjdzie wiosna 2023?

Według synoptyków (informowaliśmy też wcześniej o prognozach IMGW) ocieplenia możemy spodziewać się dopiero w połowie marca. Wtedy temperatury powinny maksymalnie dochodzić do 14 stopni Celsjusza. W nocy ma być za to około zera stopni. Prawdziwie wiosenna pogoda ma przyjść dopiero na początku kwietnia.

16-dniowa prognoza pogody: Polska jednym z najchłodniejszych miejsc w Europie

Jak już informowaliśmy w naTemat, w najbliższych dniach Polska będzie jednym z chłodniejszych miejsc w Europie, za co będzie odpowiadać arktyczne powietrze. O tym, co jeszcze czeka nas w pogodzie, donosi Tomasz Wasilewski w swojej tradycyjnej 16-dniowej prognozie długoterminowej pogody dostępnej na stronach tvnmeteo.pl. Na szczęście Polska nie będzie mimo wszystko najzimniejszym miejscem na Starym Kontynencie. Te przypadnie Skandynawii. Temperatura powinna spaść tam poniżej -20 stopni. Jak donosi tvnmeteo.pl, arktyczny chłód płynie do dużej części Europy między niżem, który w poniedziałek będzie nad Morzem Bałtyckim, a wyżem, którego centrum na początku tygodnia znajdzie się w pobliżu Islandii. W tej sytuacji cieplejsze powietrze zostanie odepchnięte na południe Europy przez sunące z północy zimno.

Jaka pogoda na najbliższe 16 dni?

W najbliższych dniach ma być zdecydowanie chłodno jak na drugi tydzień marca. Temperatura będzie wynosić tylko 5-6 stopni, a nocami będą kilkustopniowe mrozy. Cieplej, ale tylko trochę, około 9 stopni powinno zrobić się w weekend i w połowie marca.

Na prawdziwie odczuwalne ocieplenie niestety zaczekamy trochę dłużej. Około 13-14 stopni ma przyjść w kolejny weekend, czyli 18-19 marca. Oczywiście należy pamiętać, że wszelkie prognozy długoterminowe pogody są obarczone dużym ryzykiem.