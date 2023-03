Trwa burza wokół śmierci syna posłanki Filiks. Co wiemy o sprawie?

Magdalena Filiks poinformowała, że nie żyje jej syn, niespełna 16-letni Mikołaj. Chłopak będący ofiarą pedofila, który molestował go seksualnie, popełnił samobójstwo. Sprawa miała miejsce trzy lata temu, jednak dopiero w grudniu ubiegłego roku wypłynęła do mediów. Informacje, które przedstawił wówczas Tomasz Duklanowski z Radia Szczecin były na tyle bezpośrednie, że choć nie ujawniały nazwiska ofiar, z łatwością można było ustalić ich dane.

Czy do śmierci syna posłanki PO mogła doprowadzić publikacja Radia Szczecin, przez którą z łatwością można było ustalić dane ofiar pedofila?

Prokuratura Rejonowa w Szczecinie poinformowała o wszczęciu postępowania w sprawie śmierci 15-latka. Chodzi o czyn z artykułu 151 kodeksu karnego, dotyczącego doprowadzenia do samobójstwa

O śmierci swojego syna Magdalena Filiks poinformowała 3 marca. "8 marca Miki skończyłby 16 lat". Jak się okazało, chłopak targnął się na swoje życie. W sprawie śledztwo wszczęła prokuratura, która zbada czy śmierć nie wynikała z "doprowadzenia do samobójstwa".

Kto ujawnił dane syna Magdaleny Filiks?

Sprawą, która może być kluczowa dla śledczych, to materiał dziennikarski, który został wyemitowany przez Radio Szczecin. To właśnie z tego medium w grudniu 2022 roku (po ponad dwóch latach) opinia publiczna dowiedziała się w ogóle o sprawie, która przed sądem prowadzona była za zamkniętymi drzwiami.

Po tym dość długim czasie ustalenia w tym kierunku poczyniło jednak Radio Szczecin. Stacja Polskiego Radia wyemitowała więc materiał, w którym mówi o dwóch ofiarach pedofila. Z łatwością można je było zidentyfikować z dziećmi posłanki PO z regionu zachodniopomorskiego, związanej także z antyrządowym KOD-em.

Powodem, dlaczego publiczne Radio Szczecin poinformowało o sprawie, była kwestia powiązań politycznych sprawcy. Ten miał być bezpośrednio związany z Platformą Obywatelską, ale też jedną z organizacji LGBT.

Kim był Krzysztof F., który molestował seksualnie syna Magdaleny Filiks?

Jak podaje "Wyborcza", Krzysztof F., który molestował seksualnie syna Magdaleny Filiks przed aresztowaniem pełnił różne funkcje w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego, był m.in. pełnomocnikiem marszałka województwa z ramienia Platformy Obywatelskiej, do spraw uzależnień. Działał też na rzecz mniejszości seksualnych.

Krzysztofa F. aresztowano w 2020 roku. Zarzucono mu molestowanie seksualne 13-letniego wówczas Mikołaja oraz poczęstowanie skrętem nieletniej. W domu F. miał prawie 340 gramów marihuany. Prawomocny wyrok zapadł w grudniu 2021 r. Krzysztof F. został skazany na 4 lata i 10 miesięcy więzienia.

Wyciek danych Mikołaja Filiksa

Każda tego typu sprawa z automatu jest utajniona. Mają nie dowiedzieć się o niej dziennikarze ani nikt, kto mógłby jakkolwiek dodatkowo zaszkodzić ofiarom. Mimo to dotarł do niej redaktor naczelny Radia Szczecin Tomasz Duklanowski. Pisał on o niej jako o "aferze pedofilskiej w urzędzie marszałkowskim".

Naczelny Radia Szczecin dodatkowo sformułował treść swojego materiału w taki sposób, że z łatwością można było ustalić, kim są ofiary Krzysztofa F.

Publikacje wywołały lawinę komentarzy prawicowych polityków i działaczy, którzy domagali się "rozwikłania afery pedofilskiej" w strukturach PO. Oberwało się także Magdalenie Filiks, którą obwiniano, że milczy, bo działa w ten sposób dla dobra partii, a nie własnej rodziny.

Wirtualne Media podają, że w drugiej połowie stycznia przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z urzędu podjął postępowanie w sprawie ukarania Radia Szczecin (Tomasz Duklanowski podał dane pozwalające zidentyfikować jego ofiary) i Telewizji Polskiej, w której sprawę szeroko omawiano.

Kondolencje polityków

Sprawa poruszyła nie tylko opinię publiczną, ale też polityków. Ci, podczas weekendowych programów w mediach złożyli kondolencje Magdalenie Filiks. – Dzisiaj chciałabym powiedzieć: Magda przytulam cię najmocniej, najserdeczniej jak potrafię – powiedziała Izabela Leszczyna z KO podczas programu "Kawa na ławę" w TVN24. Krzysztof Gawkowski z Lewicy mówił, że "jako ojcu chce mu się płakać".

W związku ze śmiercią syna Magdaleny Filiks doszło także do scysji na antenie telewizji TVP Info. Obecny podczas poniedziałkowego programu "Minęła Ósma" poseł Lewicy Tomasz Trela zażądał od prowadzącego, by ten "odciął się" od ataków, które w związku ze sprawą poczyniła Telewizja Polska. Ostatecznie prowadzący rozmowę wyrzucił go ze studia.

Znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze?

