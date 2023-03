Gdzie obejrzeć filmy nominowane do tegorocznych "Orłów"? Większość można zobaczyć online

W poniedziałkowy wieczór 6 marca odbędzie się gala rozdania polskich Oscarów, czyli Orły 2023. To już 25. ceremonia Polskich Nagród Filmowych. Poznaliśmy już nominowanych, a niebawem dowiemy się kto otrzymał nagrody w poszczególnych kategoriach. Wyróżnione filmy można zobaczyć w wielu przypadkach online. Gdzie znajdziemy wybrane produkcje?

W tym roku odbędzie jubileuszowa, 25. gala rozdania Polskich Nagród Filmowych - Orłów. Statuetki są przyznawane od 1999 roku i są organizowane przez Niezależną Fundację Filmową dla Polskiej Akademii Filmowej.

Najwięcej nominacji, bo aż 11. otrzymał film "IO" w reż. Jerzego Skolimowskiego

Gdzie obejrzymy nominowane do Orłów 2023 filmy? Większość jest dostępna w streamingu np. na HBO Max i Canal+ online oraz serwisach VOD

Polskie Nagrody Filmowe znane jako "Orły" zostaną ogłoszone już po raz 25. Powszechnie uznawane są one za najważniejsze wyróżnienie w polskiej branży kinematograficznej. Na początku lutego zostały ogłoszone nominacje do "polskich Oscarów". Dla wielu to znakomita okazja, by nadrobić zaległości i obejrzeć te najbardziej uznane przez krytyków produkcje.

W 2023 roku najwięcej nominacji do Orłów zdobyło "IO", "Johnny" i "Silent Twins", ale filmów wartych uwagi jest zdecydowanie więcej. W zasadzie tylko na "Chleb i sól" trzeba wybrać się do kina. Pozostałe filmy w większości obejrzymy bez wychodzenia z domu.

Zdecydowana większość filmów nominowanych do tegorocznych Orłów dostępna już jest w popularnych serwisach streamingowych w ramach abonamentów, a także VOD za jednorazową odpłatą.

"Inni ludzie" – najlepsza reżyseria: Aleksandra Terpińska – do obejrzenia na player.pl

"Chrzciny" – m.in. główna rola kobieca: Katarzyna Figura – VOD

"Fu.king Bornholm" – m.in. główna rola kobieca: Agnieszka Grochowska – Amazon Prime Video ; player.pl

"Śubuk" – m.in. główna rola kobieca: Małgorzata Gorol – nie ma online

"Johnny" – m.in. główne role męskie: Dawid Ogrodnik, Piotr Trojan – player.pl

"Brod Peak" – m.in. główna rola męska: Ireneusz Czop – Netflix

"Apokawixa" – m.in. drugoplanowe role: Matylda Damięcka i Sebastian Fabijański – Amazon Prime Video

"Brigitte Bardot cudowna" – kostiumy – TVP VOD ; Canal+

"Marzec’68" – kostiumy – TVP VOD ; Canal+

"Orzeł. Ostatni patrol" – kostiumy i zdjęcia – Polsat Box Go ; Rakuten TV ; player.pl ; TVP VOD ; Canal+

"Bejbis" – muzyka – Cineman ; Polsat Box Go ; Rakuten TV ; player.pl ; Canal+

"Szczęścia chodzą parami" – muzyka – Polsat Box Go ; Canal+

"Święta inaczej" – muzyka – Polsat Box Go ; Cineman ; player.pl ; Canal+

"Prorok" – charakteryzacja – Canal+

"Cicha ziemia" (dźwięk) - Rakuten TV ; player.pl ; Canal+ ; VOD

1 marca, poznaliśmy laureata Nagrody za Osiągnięcia Życia. W zeszłym roku statuetkę za to otrzymał Jerzy Skolimowski. W tym roku wyróżniony został polski kompozytor Jan Andrzej Paweł Kaczmarek.

Tegoroczna 25. Gala Orłów odbywa się 6 marca w Teatrze Polskim, a transmisję z wręczenia najważniejszych branżowych nagród można oglądać w CANAL+ PREMIUM oraz w CANAL+ online.

