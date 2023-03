Szwecja coraz bliżej NATO. Rząd w Sztokholmie przyjął kluczowy dokument

Rząd Szwecji przyjął projekt ustawy o wejściu tego kraju do NATO, a już za dwa tygodnie dokument ma zostać przyjęty przez parlament. Premier Ulf Kristersson przekazał ponadto, że w czwartek zostaną wznowione rozmowy ratyfikacyjne z Turcją. Tymczasem węgierscy politycy poinformowali w Sztokholmie, że poprą szwedzki wniosek.

Rząd Szwecji przyjął projekt ustawy o wejściu kraju do NATO

We wtorek odbyło się spotkanie sekretarza generalnego NATO z premierem Ulfem Kristerssonem

Szef Paktu Północnoatlantyckiego przekazał, że Szwecja w marcu po raz pierwszy, jeszcze jako kandydat, weźmie udział w ćwiczeniach z NATO

We wtorek przedstawiciele szwedzkiego rządu przyjęli projekt ustawy o wejściu kraju do NATO. Premier Szwecji Ulf Kristersson podkreślił, że Szwecja po przyjęciu ustawy o przystąpieniu do Paktu Północnoatlantyckiego "chce zachować takie samo tempo na drodze do NATO jak Finlandia".

Szwecja na drodze do NATO

W Szwecji za wejściem do NATO opowiada się sześć z ośmiu ugrupowań parlamentarnych. Przeciwko są jedynie dwie niewielkie partie: Lewicy i Ochrony Środowiska-Zieloni. We wtorek odbyło się spotkanie przedstawicieli rządu z przebywającym w Sztokholmie sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem. Na wspólnej konferencji prasowej z premierem Kristerssonem Stoltenberg oświadczył, że Szwecja wywiązała się z porozumienia zawartego z Turcją w czerwcu ubiegłego roku w Madrycie.

1 czerwca w Szwecji ma wejść w życie ustawa umożliwiająca karanie wspierania działalności terrorystycznej, w tym organizacji kurdyjskich uważanych za terrorystyczne. Władze Sztokholmu zniosły wcześniej embargo na dostawy broni do Turcji.

Szef NATO poinformował również, że w marcu po raz pierwszy, jeszcze jako kandydat, Szwedzi wezmą udział w ćwiczeniach Sojuszu.

Finlandia uchwaliła ustawę o ratyfikacji Traktatu Północnoatlantyckiego

Jak informowaliśmy w naTemat, 1 marca, nie czekając na brakujące ratyfikacje dwóch członków NATO – Turcji i Węgier, parlament Finlandii znaczną większością głosów uchwalił ustawę o ratyfikacji Traktatu Północnoatlantyckiego.

Ugrupowania parlamentarne zgodziły się ratyfikować rządowy projekt ustawy z wyprzedzeniem, czyli zanim wszystkie kraje członkowskie NATO to zrobią, ze względu na to, że obecna kadencja fińskiego parlamentu dobiega końca, a na początku marca rozpoczyna się przerwa w pracach Eduskunty. Wybory zaplanowane są na początek kwietnia.

Węgry w końcu poprą wniosek?

Dotychczas spośród trzydziestu członków NATO jedynie Turcja i Węgry nie przeprowadziły ratyfikacji protokołów akcesyjnych Finlandii i Szwecji. Mimo oporów Budapesztu delegacja węgierskich polityków, której przewodniczy wiceprzewodniczący parlamentu Csaba Hende z rządzącej Węgrami partii Fidesz, zapewniła we wtorek w Sztokholmie, że Węgry "poprą szwedzki wniosek o wejście do NATO".

Finlandia i Szwecja, dotychczas prowadzące politykę neutralności, złożyły wnioski akcesyjne do NATO w maju 2022 roku w odpowiedzi na atak zbrojny Rosji na Ukrainę. Formalnie oba kraje staną się członkami NATO, gdy wszystkie państwa członkowskie dokonają ratyfikacji.

Przypomnijmy, że wcześniej Turcja oświadczyła, że jest skłonna ratyfikować członkostwo Finlandii, ale bez Szwecji. Rząd turecki zarzuca bowiem Szwedom niewystarczające działania wobec kurdyjskich organizacji, które – według tureckich władz – stanowią zagrożenie terrorystyczne. Premier Ulf Kristersson przekazał, że w czwartek zostaną wznowione rozmowy ratyfikacyjne z Turcją.