Nie żyje Dominik Kuta. Zbigniew Hołdys pożegnał się z muzykiem Czerwonych Gitar

W środę 8 marca polskie media obiegła informacja o śmierci Dominika Kuty, gitarzysty słynnego zespołu Czerwone Gitary. Odejście muzyka skomentował w mediach społecznościowych Zbigniew Hołdys.

Zbigniew Hołdys przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych informację o śmierci byłego członka zespołu Czerwone Gitary.

Dominik Kuta, gitarzysta słynnej kapeli i multiinstrumentalista, miał 70 lat.

Nie żyje Dominik Kuta, członek Czerwonych Gitar

"Dominik Kuta sobie poszedł... Grywaliśmy razem na Starówce, on na gitarze, flecie, harmonijce, w końcu wylądował w Czerwonych Gitarach... bardzo zdolny muzyk, do ostatnich dni prawy, bezkompromisowy człowiek" – czytamy we wpisie Zbigniewa Hołdysa zamieszczonym na Twitterze.

Przypomnijmy, że Dominik Kuta urodził się w 1952 roku w Warszawie. Muzyką zajmował się od połowy lat 60. XX wieku - najpierw współpracował z zespołem muzycznym 74 Grupa Biednych, później zaś grał na gitarze i flecie w pruszkowskim Motyw Bluesie, który wyróżniono w przeglądzie klubu Stodoła.

Na początku 1970 roku Kuta związał się ze słynnym zespołem Czerwone Gitary, w którym był gitarzystą, flecistą, wokalistą i pianistą. Słuchacze znali go wówczas jako Dominika Konrada. Razem z kapelą wystąpił podczas Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, a także wyruszył w trasy koncertowe po kraju, jak i za jego granicą.

Z Czerwonymi Gitarami pożegnał się po niespełna roku współpracy. Następnie dołączył do warszawskiego zespołu Capella. Rok później wraz z Piotrem Buldeskim i Markiem Migdalskim założył Klub Piosenki ZAKR, który mieścił się w stołecznym hotelu Bristol.

Między rokiem 1972 a 1975 grał na 6 i 12-strunowych gitarach w grupie wokalno-instrumentalnej Bractwo Kurkowe 1791. Z tymże zespołem pojawił się na XI KFPP w Opolu.

W latach 70. Kuta poślubił aktorkę teatralną i filmową Laurę Łącz. Ich związek małżeński nie przetrwał próby czasu - para rozstała się po 7 latach.

