Samochody dosłownie zapadły się pod ziemię. Dramat mieszkańców w Bydgoszczy

Mieszkańcy jednego z osiedli w Bydgoszczy musieli przeżyć niemały szok, gdy zobaczyli, jak ich zaparkowane na parkingu auta dosłownie zapadają się pod ziemię. Do sytuacji doszło we wtorek 7 marca. Wszystko z powodu awarii wodociągów. Woda, która wypływała z uszkodzonej rury, błyskawicznie zalała ulicę, chodniki i piwnice okolicznych bloków.

Bydgoszcz – samochody zapadły się pod ziemie na parkingu Fot. Facebook.com/Bydgoszcz 998

Do awarii wodociągów doszło we wtorek (7 marca), na ul. Kleina w Bydgoszczy (woj. kujawsko-pomorskie)

Mieszkańcy nie mieli wody w kranach, ale zalało im piwnice

Najbardziej szokującym widokiem był jednak widok aut znikających pod ziemią – na parkingu zapadła się powierzchnia

Samochody w Bydgoszczy zapadły się pod ziemię

7 marca o godz. 17:34 służby w Bydgoszczy otrzymały zgłoszenie dotyczące awarii wodociągów na jednym z osiedli. Jak relacjonują lokalne media, sytuacja była bardzo poważna, gdyż woda, która wypływała z uszkodzonej rury, błyskawicznie zalała ulicę, chodniki i piwnice okolicznych bloków. Dyżurny Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy cytowany przez "Gazetę Wyborczą" wyjaśniał, że doszło do pęknięcia przyłącza wodociągowego. – Woda wydostała się na powierzchnię ulicy, zalała ją i podmyła grunt. Na parkingu bloku przy ulicy Kleina 5 zrobiło się zapadlisko – przekazał

Na miejscu pracowali strażacy, policjanci oraz Pogotowie Energetyczne. Poza zalanymi piwnicami największe spustoszenie woda spowodowała na parkingu. Z powodu zalania stworzyło się zapadlisko, do którego wpadły dwa samochody – honda i renault.

Wezwana na miejsce pomoc drogowa wyciągnęła pojazdy przy pomocy specjalistycznego sprzętu. Z relacji służb dowiadujemy się, że do dramatycznego zdarzenia doprowadziła awaria przyłącza rury wodociągowej. Jedna z mieszkanek bydgoskiego osiedla w rozmowie z radiem Eska wyjaśniała, że auto jej syna także mogło zapaść się pod ziemię. – Syna samochód stał po tej stronie. Byłam w przychodni, mama do mnie zadzwoniła, że się dziura zrobiła i pytała się, gdzie ma syn auto. Na szczęście po przeciwnej stronie, więc tylko biegiem po samochód i zdążyliśmy przeparkować – relacjonowała w rozmowie z reporterem. Na zdjęciach, które można zobaczyć m.in. na Facebooku bydgoskich służb, widać skalę zniszczeń, do których doprowadziła woda. Piwnice zostały zalane, tynk zaczął odchodzić ze ścian, mieszkańcy nie mogą także korzystać z dużej części parkingu.