Wsparcie dla Antyprzemocowej Linii Pomocy. Uber i fundacja Anji Rubik łączą siły

720 720 020. Pod ten bezpłatny numer telefonu prowadzony przez SexEdPL mogą dzwonić szukające wsparcia ofiary i świadkowie przemocy. Teraz Antyprzemocowa Linia Pomocy założona przez fundację Anji Rubik jest jeszcze bardziej dostępna. Ta zmiana korzystna dla osób potrzebujących porady to wynik rozpoczętej współpracy SexEdPL z Uber, firmą oferującą aplikację do zamawiania przejazdów.

SexEdPL, fundacja Anji Rubik, oraz Uber, najbardziej popularna aplikacja do zamawiania przejazdów, łączą siły. W ramach współpracy Uber został strategicznym partnerem Antyprzemocowej Linii Pomocy dla osób, które są ofiarami lub świadkami przemocy. tommaso79 / 123rf.com

SexEdPL, fundacja zajmująca się m.in. edukacją w zakresie praw człowieka, równości płci czy relacji, uruchomiła swój antyprzemocowy telefon zaufania w marcu 2022 roku. Dyżurujący pod nim eksperci i ekspertki, specjalizujący się w pracy terapeutycznej z ofiarami przemocy oraz interwencjach kryzysowych, udzielają wsparcia psychologicznego osobom uwikłanym w przemoc w związkach czy rodzinach.

– Antyprzemocowa Linia Pomocy jest jednym z najważniejszych przedsięwzięć SexedPL – mówi Anja Rubik. – Na co dzień w naszej fundacji skupiamy się nie tylko na leczeniu skutków przemocy, ale także podejmujemy liczne działania, które pomagają zapobiegać przemocy i reagować na nią już na jak najwcześniejszym etapie – dodaje założycielka pozarządowej organizacji.

Do tej pory prowadzona przez fundację Anji Rubik infolinia przeciw przemocy działała od poniedziałku do piątku w godzinach 16:00-20:00. Z profesjonalnej, bezpłatnej i anonimowej pomocy psychologów/żek z wieloletnim doświadczeniem w przeciwdziałaniu przemocy skorzystało już ponad 5000 osób. A od 8 marca dyżury telefoniczne pod numerem 720 720 020 zostały wydłużone.

Obecnie Antyprzemocowa Linia Pomocy SexedPL działa od poniedziałku do soboty w godzinach 17:00-21:00. Rozszerzenie dostępności infolinii stało się możliwe dzięki wsparciu firmy Uber, która została jej strategicznym partnerem. To krok, który ma nie tylko sprawić, że jeszcze więcej osób uzyska realną pomoc, ale także doprowadzić do wzrostu świadomości społecznej w naszym kraju na temat zjawiska przemocy.

Dla jednego z największych pośredników w usługach transportowych na aplikację wsparcie dla telefonu zaufania założonego przez fundację SexedPL to część większych działań podejmowanych na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa. Od 2017 roku w ramach inicjatywy Driving Change (zobowiązania do pomocy w zapobieganiu przemocy) firma wspiera lokalne organizacje zwalczające ten społeczny problem.

– Uber angażuje się globalnie i lokalnie w działania przeciwdziałające przemocy. Dzięki aplikacji jesteśmy nieodłączną częścią miast i codziennym wyborem dla milionów użytkowników, dlatego zależy nam nie tylko na tym, by eliminować wszelkie nieprawidłowe zachowania na platformie, lecz również, by wspierać organizacje, które eliminują przemoc z przestrzeni publicznej – mówi Iwona Kruk, rzeczniczka Uber CEE.

– Dzięki zaangażowaniu Ubera jako partnera strategicznego Antyprzemocowa Linia Pomocy SexedPL będzie działać dłużej i częściej, bo także w weekendy. Dla nas jako fundacji, która swoją działalność w Polsce prowadzi już od ponad pięciu lat, to ważny krok, który pozwoli nam wesprzeć jeszcze więcej osób uwikłanych w przemoc np. w związkach i intymnych relacjach – komentuje Anja Rubik.

W planach SexedPL i Uber mają także wspólne działania edukacyjne dla kierowców, kierowczyń, pasażerów i pasażerek. Współpraca polskiej fundacji i międzynarodowego przedsiębiorstwa zakłada przygotowanie jeszcze w tym roku materiałów edukacyjnych przeznaczonych dla osób korzystających ze środków transportu prywatnego czy publicznego. Kampanii mają towarzyszyć inicjatywy w terenie.

Tegoroczne działania Antyprzemocowej Linii Pomocy SexedPL skupione będą wokół reagowania na przemoc zarówno w przestrzeni publicznej, jak i w miejscu pracy, w szkole czy na imprezach. O tym, co i jak mogą zrobić świadkowie przemocowych zachowań, będzie można również dowiedzieć się od osób dyżurujących na infolinii, które koordynatorką jest psycholożka, seksuolożka i psychoterapeutka Ania Ciucias.