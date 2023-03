Niewiarygodny ruch PiS. Ambasador USA wezwany "na dywanik" ws. Jana Pawła II

Polskie MSZ wydało komunikat, w którym poinformowano o zaproszeniu ambasadora Stanów Zjednoczonych do resortu spraw zagranicznych. Przypomnijmy, że w poniedziałek TVN24 wyemitował reportaż "Franciszkańska 3", którego autorzy postawili pytania o wiedzę i działania Karola Wojtyły w kwestii pedofilii w Kościele katolickim.

Mark Brzezinski z Joe Bidenem w Warszawie. Fot. Tomasz Jastrzebowski/REPORTER

"W związku z działaniami jednej ze stacji telewizyjnych, będącej inwestorem na polskim rynku, MSZ zaprosiło ambasadora Stanów Zjednoczonych. MSZ uznaje, że potencjalne skutki tych działań są tożsame z celami wojny hybrydowej mającej na celu doprowadzenie do podziałów i napięć w polskim społeczeństwie" – czytamy w komunikacie polskiego MSZ.

"W związku z tym, MSZ zaprosiło Ambasadora Stanów Zjednoczonych, aby poinformować o zaistniałej sytuacji i jej konsekwencjach w postaci osłabienia zdolności Rzeczypospolitej Polskiej do odstraszania potencjalnego przeciwnika i odporności na zagrożenia" – dodano.

Ten ruch ze strony rządu PiS jest o tyle dziwny, że przecież USA i NATO (którego filarem są Stany Zjednoczone) są dla naszego kraju kluczowym sojusznikiem. Tak też wydają się uważać rządzący, którzy pod koniec lutego szczycili się tym, że prezydent USA Joe Biden pojawił się w Polsce w związku z rocznicą wojny w Ukrainie.

Administracja Biden broni wolności mediów, prezydent USA mówił o tym w Polsce

Warto też przypomnieć, że faktem jest, że Biden praktykującym katolikiem, ale takim, którym pozostawia m.in. kobietom prawo do decyzji o aborcji. Prezydent USA ma też jednoznaczne stanowisko w kwestii wolności prasy. Mówił o tym zresztą podczas ostatniej wizyty w Polsce.

– 25 lat temu, kiedy przemawiałem na Uniwersytecie Warszawskim, po tym, jak dokładaliśmy starań, by Polska wstąpiła do NATO, zacząłem od słów "za wolność naszą i waszą". Powiedziałem to wtedy, mówię to teraz. Najważniejszą rzeczą, która sprawia, że stoimy razem, są wartości. Wolność, wolność prasy, działanie w przejrzysty sposób, dawanie głosu obywatelom – podkreślał wówczas prezydent USA.

O czym jest dokument stacji TVN 24 o papieżu?

Przypomnijmy, że w poniedziałek 6 marca w TVN 24 został wyemitowany reportaż "Franciszkańska 3" z cyklu "Bielmo" Marcina Gutowskiego, dotyczący tuszowania pedofilii w polskim Kościele katolickim przez Karola Wojtyłę w okresie, w którym pełnił funkcję kardynała krakowskiego.

Autor reportażu rozmawiał z ofiarami podlegających mu księży-pedofilów, ich bliskimi, świadkami i tymi, którzy mieli osobiście informować kardynała Wojtyłę o przestępstwach podlegających mu księży. Dotarł też do oficjalnych kościelnych dokumentów potwierdzających działania i zaniechania przyszłego papieża.