Jego twórczość to fenomen. Dzieła, które napisał o totalitaryzmie i biedzie, są wciąż aktualne

"Wielki Brat patrzy". "Wszystkie zwierzęta są równe, ale niektóre są równiejsze". "Normalność nie jest kwestią statystyki". To z tymi wyrażeniami, które weszły na stałe do potocznego języka, wielu kojarzy twórczość George'a Orwella, jednego z najpopularniejszych pisarzy XX wieku. Do dziś jego dzieła "Rok 1984" i "Folwark zwierzęcy" nic nie straciły ze swojej aktualności. Ale na nich nie kończy się jego dorobek.

Książki George'a Orwella dostępne są w najnowszej kolekcji Wydawnictwa Bellony w formie tradycyjnej (papierowej) i elektronicznej (e-booki, audiobooki). Wszystkie z nich można zamówić w promocyjnych cenach na stronie sklepu Świata Książki. Cassowary Colorizations / Wikimedia Commons / CC BY 2.0

Brytyjski pisarz George Orwell to nie tylko jeden z najwybitniejszych angielskich pisarzy, ale także jeden z najbardziej rozpoznawalnych twórców światowej literatury. Wielu krytyków określa go mianem "literackiego sumienia XX stulecia", "najlepszego kronikarza angielskiej kultury XX wieku", "wizjonera i proroka", "antyutopijnego futurysty" czy "pisarza wyprzedzającego swój czas".

W historii literatury Orwell zapisał się jako nieprzejednany krytyk systemów totalitarnych, pochylający się nad losami ludzkiej cywilizacji i ostrzegający ją przed rzeczywistością, w której jednostka zostaje całkowicie zniewolona i poddana wszechobecnej inwigilacji. Pisarz mistrzowsko analizuje mechanizmy rodzenia się dyktatury, osaczania człowieka przez system, niszczenia jego wolności i odzierania go z prywatności.

Wszystko to sprawia, że choć od śmierci angielskiego pisarza minęło już ponad 70 lat, to jego dorobek jest wciąż przerażająco aktualny. Wszak widmo totalitaryzmu nadal krąży nad ludzkością, a my często zapominamy, jak cienka bywa granica między demokracją a dyktaturą. Teraz nadarza się okazja, by jeszcze lepiej poznać twórczość George'a Orwella. W tym roku Bellona ruszyła z serią wznowień jego powieści.

W odświeżonej kolekcji znajdziemy oczywiście jedno z najbardziej znanych dzieł autora – "Folwark zwierzęcy". Ta satyryczna opowieść i alegoria systemu totalitarnego ostrzega przed skupieniem nadmiernej władzy w rękach jednostki. Historię rządów zwierząt, które wygnały człowieka, aby stworzyć lepszy system, który jednak przeobraził się w coś jeszcze gorszego, można rozpatrywać na wielu płaszczyznach.

Seria obejmuje też mniej znane Polakom powieści Orwella. Wśród nich jest "Na dnie w Paryżu i w Londynie", pamiętnik zapisany w dwóch częściach. Okiem Sama, pomywacza w restauracji jednego z eleganckich hoteli paryskich, autor ukazuje świat z perspektywy kuchni i restauracyjnego zaplecza oraz przygląda się przyczynom biedy i upadku podczas tułaczki głównego bohatera po okolicach Londynu.

Kolejna autobiograficzna powieść pisarza to "Wiwat aspidistra". Opowiada o młodym, ambitnym poecie z Londynu, który gardzi żądzą bogactwa, więc wybiera niezapewniającą mu utrzymania pracę w małym antykwariacie. Tytuł książki nawiązuje do popularnej rośliny ozdobnej. To właśnie aspidistra symbolizuje to, w czym główny bohater Gordon Comstock widzi drogę do lepszego życia bez wyzysku innych.

Wznowiony cykl zawiera też "Brak tchu", rozgrywającą się w Anglii powieść napisaną w przededniu II wojny światowej. Historia skupia się na losach George'a Bowlinga, sprzedawcy w średnim wieku, który przeznacza wygraną na wyścigach konnych sumę pieniędzy na sentymentalną podróż do Dolnego Binfield, rodzinnego miasteczka. Tam zastaje jednak ponurą rzeczywistość kapitalizmu i nadchodzącej wojny.

W kolekcji można też znaleźć stricte reporterskie książki o socjologiczno-filozoficznej treści, napisane na podstawie obserwacji i doświadczeń brytyjskiego pisarza o lewicowych przekonaniach. Do tych tytułów należą: "Droga na molo w Wigan" (reportaż z życia robotników i krytyczna analiza angielskiej formy socjalizmu) i "W hołdzie Katalonii" (zapiski z udziału pisarza w hiszpańskiej wojnie domowej).

Wymienione książki George'a Orwella dostępne są w najnowszej kolekcji Wydawnictwa Bellona w formie tradycyjnej (papierowej) i elektronicznej (e-booki, audiobooki). Wszystkie z nich można zamówić w promocyjnych cenach na stronie sklepu Świata Książki. W najbliższym czasie seria zostanie uzupełniona o pozostałe dzieła autora.