Władze Berlina zdecydowały. Kobiety też będą mogły pływać topless na basenach

Wszyscy, niezależnie od płci, będą mogli pływać topless na publicznych basenach w Berlinie – zdecydowały władze miasta. Wcześniej skargę w tej sprawie złożyła kobieta, którą wyproszono z pływalni, bo nie miała na sobie górnej części kostiumu. Teraz władze przyznają, że był to przejaw dyskryminacji wobec niej i innych użytkowniczek pływalni oraz osób niebinarnych.

Basen w Berlinie. Władze zdecydowały, że wszyscy będą mogli pływać topless, niezależnie od płci fot. akg-images / Elke Landgraff/EAST NEWS

Decyzję o tym, że na basenach publicznych w Berlinie wszyscy będą mogli się kąpać topless, władze miasta podjęły w czwartek 9 marca. Jak relacjonuje BBC, wcześniej podobne decyzje podjęły Getynga w Dolnej Saksonii i Siegen w Nadrenii Północnej-Westfalii.

Berlin. Wszyscy będą mogli pływać topless w publicznych basenach

Co sprawiło, że władze Berlina zmieniły zdanie i zgodziły się, by kobiety także mogły korzystać z basenów publicznych bez górnej części kostiumu? Pomogła w tym skarga 33-latki, która po tym, gdy w grudniu zeszłego roku została wyproszona z otwartego basenu za opalanie się topless, podjęła kroki prawne i złożyła skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Przekonywała, że fakt, iż zakaz kąpieli topless dotyczy jedynie kobiet, to jawna dyskryminacja. Powołała się też na obowiązującą w Niemczech ustawę antydyskryminacyjną. Po tym, jak Rzecznik Praw Obywatelskich potwierdził jej przypuszczenia, do tezy, że nakaz noszenia górnej części strojów kąpielowych, który obowiązywał jedynie kobiety, przychyliły się także władze Berlina.

Wydano już zarządzenie, zgodnie z którym na basenach publicznych w Berlinie prawo do pływania topless mają zarówno mężczyźni, jak i "kobiety oraz osoby o kobiecych piersiach".

Czytaj też: Niemieckie media o skandalu w Polsce. Piszą o "ataku na media" i cynizmie