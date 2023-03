Ten występ na gali Oscarów wywołał zażenowanie widzów. "Ale fałszował" [WIDEO]

Podczas tegorocznej gali Oscarów widzowie mogli obejrzeć na scenie występ zespołu Son Lux, Davida Byrne'a z Talking Heads i Stephanie Hsu, którzy zaśpiewali nominowaną do nagrody piosenkę "This Is A Life". Niestety widzowie zarzucili artystom fałszowanie.

Son Lux, David Byrne i Stephanie Hsu podzielili widzów gali Oscary 2023. Fot. Rex Features / East News

David Byrne, Son Lux i Stephanie Hsu wystąpili z piosenką "This Is A Life" z filmu "Wszystko wszędzie naraz" podczas 95. gali rozdania Oscarów.

Widzowie uważają, że założyciel kultowej kapeli Talking Heads fałszował.

Niedawno podobne emocje wzbudził wśród ludzi występ Ariany DeBose na gali BAFTA 2023.

Występ Davida Byrne'a i Son Lux na gali Oscarów 2023

Amerykański zespół Son Lux, David Byrne (frontman Talking Heads) i aktorka Stephanie Hsu wykonali podczas 95. ceremonii rozdania Oscarów nominowany do złotej statuetki w kategorii "najlepszej piosenki" utwór "This Is A Life" z filmu "Wszystko wszędzie naraz". Na czas występu Byrne założył na dłonie sztuczne palce przypominające parówki, które mogliśmy zobaczyć w dziele Daniel Kwan i Daniela Scheinerta.

Zdaniem wielu internautów Hsu i Byrne fałszowali w trakcie występu. Dostało się zwłaszcza muzykowi. "To nie było dobre"; "Straszny cringe"; "I te palce jak hot-dogi" – czytamy na Twitterze.

Przypomnijmy, że w tym roku nominację w kategorii "najlepszej piosenki" otrzymały następujące kawałki: "Applause z "Tell It Like a Woman", "This Is a Life" z "Wszystko wszędzie naraz", "Naatu Naatu" z "RRR", "Hold My Hand" z "Top Gun: Maverick" i "Lift Me Up" z "Czarnej Pantery: Wakanda w moim sercu".

95. gala rozdania Oscarów rozpoczęła się w niedzielę 12 marca o godzinie 1 w nocy czasu polskiego w Dolby Theatre w Los Angeles. Gospodarzem wieczoru mianowano komika Jimmy'ego Kimmela (wcześniej poprowadził imprezę Amerykańskiej Akademii Wiedzy i Sztuki Filmowej w 2017 i 2018 roku).

Najwięcej nominacji otrzymało w 2023 roku "Wszystko wszędzie naraz" w reżyserii Daniela Kwana i Daniela Scheinerta. Film z Michelle Yeoh w roli głównej powalczy o złotą statuetkę w aż jedenastu kategoriach (m.in. za najlepszy film i najlepszą aktorkę). Po dziewięć nominacji zdobyły "Na Zachodzie bez zmian" Edwarda Bergera oraz "Duchy Inisherin" Martina McDonagh z Colinem Farrellem w roli głównej.

Występ Ariany DeBose podczas gali BAFTA 2023

Po monologu wygłoszonym podczas gali BAFTA 2023 przez Richarda E. Granta, który wszedł na scenę w białym stroju Batmana, Ariana DeBose wykonała piosenkę na cześć kobiet pracujących w branży filmowej. Amerykańska aktorka najpierw przygotowała aranżację łączącą w sobie utwory "Sisters Are Doing It For Themselves" i "We Are Family", a później zaczęła rapować imiona aktorek nominowanych do tegorocznych nagród. Jak zauważyli widzowie telewizyjnego wydarzenia, w czasie występu na sali panowała cisza i tylko Emma Thompson, Jamie Lee Curtis oraz Michelle Yeoh dobrze się bawiły. Zdaniem jednych internautów koncert dany przez DeBose był niesamowity, drudzy zaś uważają, że laureatka amerykańskiej Akademii Filmowej za musical "West Side Story" bardzo fałszowała. "Za ten występ Ariana DeBose powinna oddać Oscara" – czytamy na Twitterze.