Emocjonalna wypowiedź matki pobitego nastolatka w Pruszkowie. "Nie zostawię tej sprawy"

Matka brutalnie zaatakowanego 16-latka w Pruszkowie zabrała głos. Fot. Julian Sojka/East News

W ubiegły weekend sieć obiegło nagranie przedstawiające kolejne brutalne pobicie nastolatka przez jego rówieśników

Policja zatrzymała w tej sprawie sześć osób w wieku od 14 do 16 lat

Wszyscy nastolatkowie trafią na trzy miesiące do schroniska dla nieletnich

Na nagraniach z Pruszkowa, które udostępniono w mediach społecznościowych, widać jak grupa nastolatków pastwi się nad rówieśnikiem. Na jednym z nich widać jak chłopiec jest bity, poniżany, przypalany papierosem, a także zmuszany do całowania butów.

Na kolejnym z nich agresywni nastolatkowie każą chłopakowi przepraszać na kolanach, a jedna z dziewczyn rozkazuje mu pocałować się w rękę. Na koniec słychać jak sprawcy każą mu milczeć, bo w przeciwnym razie zostanie ponownie pobity.

Matka pobitego nastolatka: będę walczyła o jak największy wymiar kary

Do całego zdarzenia odniosła się matka 16-latka, nad którym znęcali się rówieśnicy. – Kiedy to zobaczyłam, poczułam, jakby przejechał po mnie walec. Nie wiedziałam, co ze sobą zrobić, krzyczałam. Do pierwszego filmu podchodziłam kilka razy. Drugiego nie obejrzałam, nie dałam rady. Przyjaciółka, która do mnie zadzwoniła, powiedziała, żebym go nie oglądała i opisała mi, co w nim zobaczyła – powiedziała pani Karolina w rozmowie dla Wirtualnej Polski. – Na pewno nie zostawię tej sprawy i będę walczyła o jak największy wymiar kary dla tych zwyrodnialców – podkreśliła matka zaatakowanego nastolatka z Pruszkowa. Kobieta także prosi, aby już nie udostępniać filmów, zdjęć i screenów brutalnego nagrania. Kobieta przekazała także, że zarówno ona, jak i jej syn znajdują się pod opieką psychologa szkolnego. – Tutaj reakcja była natychmiastowa, 100 procent zaangażowania ze strony szkoły. Wszyscy stanęli na wysokości zadania, pomagają nam i zapewniają o chęci dalszego wsparcia. Jesteśmy też w kontakcie z psychologiem policyjnym. Nie możemy się teraz załamać, bo to nic nie da. Stawimy temu czoła, zrobimy wszystko, żeby taka sytuacja już się nigdy nie powtórzyła – mówiła pani Karolina w rozmowie z WP.

Brutalne pobicie nastolatka w Pruszkowie. Jest decyzja sądu ws. zatrzymanych nieletnich

Jak informowaliśmy, w sprawie zatrzymano sześć osób. Wszyscy nastolatkowie trafią na trzy miesiące do schroniska dla nieletnich. Wniosek w tej sprawie złożyła policja. - Sąd wydał postanowienie i zastosował w stosunku do całej szóstki środek tymczasowy w postaci schroniska dla nieletnich, umieszczając ich na okres trzech miesięcy – poinformowała rzeczniczka ds. rodzinnych i nieletnich Sądu Okręgowego w Warszawie sędzia Wioletta Iwańczuk, cytowana przez Onet.

Dodajmy, że w miniony weekend rzecznik stołecznej policji nadkom. Sylwester Marczak przekazał, że wszystkie osoby zatrzymane są w wieku od 14 do 16 lat. – Trzy osoby są nam znane, w tym miesiącu miały również dokonać pobicia innej osoby małoletniej. Były już prowadzone wcześniej czynności z tymi osobami. Jedna osoba sama zgłosiła się do komendy, cztery zostały zatrzymane w miejscu zamieszkania, jedna osoba nie przebywała w miejscu zamieszkania i ona została zatrzymana jako ostatnia – doprecyzował Marczak.