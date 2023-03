Kaczyński ma plan na Terleckiego? Nieoficjalnie: Trwa walka o "jedynkę"

Wybory parlamentarne mają odbyć się jesienią. Chociaż nikt jeszcze nie mówi oficjalnie o tym, jak będą wyglądać listy wyborcze, to jest jasne, że trwają przymiarki, kto i gdzie się na nich znajdzie. Nie inaczej jest w PiS. Media donoszą, że prezes PiS ma mieć już plan ws. Ryszarda Terleckiego, który ostatnim razem miał problemy z wejściem do Sejmu.

Ryszard Terlecki i Jarosław Kaczyński w Sejmie. Fot. Jacek Dominski/REPORTER

Kaczyński ma na wybory mieć specjalne plany ws. Terleckiego

Portal Onet donosi, że Ryszard Terlecki, wicemarszałek Sejmu i jeden z najbliższych współpracowników Jarosława Kaczyńskiego, zostanie "jedynką" PiS na liście nowosądecko-podhalańskiej w najbliższych wyborach parlamentarnych. Polityk zaczął się ostatnio częściej pojawiać na różnych spotkaniach w tym regionie.

Jeśli faktycznie Terlecki dostanie w tym okręgu "jedynkę", to sukces ma w kieszeni. Onet przypomina bowiem, że PiS w okręgu nowosądecko-podhalańskim ma olbrzymie poparcie. W 2019 roku na PiS zagłosowało tu 65,8 proc. osób biorących udział w wyborach.

Nie wszystkim podoba się jednak fakt, że Terlecki być może będzie startował z tego okręgu. A z regionu obecnie w Sejmie jest aż ośmiu działaczy PiS: Arkadiusz Mularczyk, Anna Paluch, Barbara Bartuś, Wiesław Jańczyk, Edward Siarka, Jan Duda, Andrzej Gut-Mostowy i Patryk Wicher.

Jest mało prawdopodobne, że PiS zdobędzie w tym okręgu więcej niż osiem mandatów

"Trudno liczyć, by PiS w kolejnych wyborach osiągnął podobny wynik jak w 2019 r. i zdobył w okręgu nowosądecko-podhalańskim więcej niż osiem mandatów" - podkreśla w swoim tekście Tomasz Mateusiak.

- Jeśli naprawdę ześlą nam tu Ryśka Terleckiego, to dojdzie do sytuacji, że do Sejmu nie dostanie się minimum jeden, a być może nawet dwóch obecnych posłów - stwierdził w rozmowie z Onetem działacz PiS z Podhala.

Jak w ogóle wypadają poszczególne partie w najnowszych sondażach? Jeden z ostatnich, w dniach 3-6 marca 2023 roku, przeprowadziła firma Research Partner przy użyciu panelu Ariadna.

Z przekazanych redakcji naTemat.pl danych wynikało, iż największe poparcie wciąż notuje Zjednoczona Prawica, czyli Prawo i Sprawiedliwość wraz z Solidarną Polską i Partią Republikańską. Oddanie głosu na tę listę zadeklarowało 32,8 proc. respondentów.

Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska, którą poparło 26,7 proc. uczestników sondażu. Interesująco wygląda walka o ostatnie miejsce na podium. Sondaż Research Partner to kolejne badanie, które wskazało, iż trzecią siłą w polskiej polityce jest aktualnie Lewica. Ugrupowanie Włodzimierza Czarzastego cieszy się poparciem rzędu 8,8 proc.

8,1 proc. badanych zgłosiło chęć zagłosowania w wyborach parlamentarnych na Polskę 2050. Wynik Konfederacji to 7,1 proc., a 5,3 proc. głosów otrzymało Polskie Stronnictwo Ludowe. Jak przekazali autorzy sondażu, "pozostałe partie uzyskały wyniki dalekie od progu wyborczego i nie miałyby szans na zdobycie miejsc w parlamencie".