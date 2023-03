Dreszczowiec w meczu Świątek. Polka ostatecznie wywalczyła awans do 1/8 finału Indian Wells

Iga Świątek po ponad dwugodzinnym pojedynku pokonała w trzeciej rundzie Indian Wells Kanadyjkę Biancę Andreescu 6:3, 7:6 (7-1) i awansowała do 1/8 finału. Tam spotka się na korcie z Brytyjką Emmą Raducanu.

Iga Świątek w 1/8 finału Indian Wells. Fot. Rex Features/East News

Iga Świątek jest liderką rankingu WTA nieprzerwanie od kwietnia 2022 roku

Polska tenisistka wygrała w tym sezonie turniej w katarskiej Dosze

21-latka z Raszyna broni tytułu BNP Paribas Open w Indian Wells

Po tym, jak Iga Świątek gładko pokonała amerykańską tenisistkę Claire Liu w dwóch krótkich setach 6:0, 6:1, wydawało się, że starcie z Kanadyjką Biancą Andreescu będzie podobnym spacerkiem przez park.

Otóż nie. Trzecia runda Indian Wells była bardzo problematyczna dla Raszynianki. Pojedynek Polki z Kanadyjką trwał ponad 2 godziny. Rozstawiona z numerem 32. Andreescu już na samym początku spotkania dała znać, że nie sprzeda łatwo skóry wygrywając inauguracyjnego gema przy podaniu Polki.

Zacięta walka toczyła się do stanu 2:2. Po tym wyniku Polka przełamała się i wygrała pięć gemów z rzędu nie oddając inicjatywy do końca seta.

Z kolei początek drugiego seta zaczął się dla Świątek bardzo pozytywnie. Polka wygrała dwa pierwsze gemy, ale w tym momencie nastąpił kolejny zwrot i to Kanadyjka przejęła inicjatywę doprowadzając do wyniku 2:4 na swoją korzyść.

W siódmym gemie Andreescu udało się odskoczyć na 40:15 i wtedy odpowiedziała Świątek. Przełamała rywalkę wygrywając ten gem i kolejne dwa doprowadzając do stanu 5:4. Kanadyjka dzielnie walczyła doprowadzając do remisu 6:6 i tie-breaka, ale ostatecznie z pojedynku zwycięsko wyszła Świątek, która wygrała go 7-1.

Polka w 1/8 finału

Świątek z Andreescu spotkała się na korcie po raz drugi. Poprzedni pojedynek - w ćwierćfinałowym starciu podczas turnieju w Rzymie w ubiegłym roku - Polka również wygrała w dwóch setach.

Dodajmy także, że Kanadyjka w 2019 roku wygrała US Open i w tym samym roku także turniej Indian Wells.

W 1/8 finału Świątek zmierzy się z Brytyjką Emmą Raducanu, która w drugiej rundzie wyeliminowała w dwóch setach rozstawioną z numerem 20 Magdę Linette.