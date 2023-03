Dla ich małżeństwa nie było już ratunku. Krzysztof Skiba rozwiódł się z żoną po 30 latach

W życiu Krzysztofa Skiby nadeszły wielkie zmiany. Muzyk po ponad 30 latach małżeństwa rozwiódł się ze swoją żoną Renatą. Rozprawa odbyła się w miniony poniedziałek. Lider Big Cyc nie kryje zadowolenia. Teraz jest szczęśliwy u boku 26 lat młodszej modelki.

Krzysztof Skiba spotkał się z żoną w sądzie. Fot. Piotr Kamionka/REPORTER

Krzysztof Skiba przez ponad trzydzieści lat był mężem Renaty, tłumaczki greki i łaciny

13 marca odbyła się ich rozprawa rozwodowa. Początkowo zapowiadało się, że strony mają problem w porozumieniu się w kwestiach majątkowych. Ostatecznie się dogadali

Artysta od pewnego czasu jest już w nowym związku z Karoliną Kempińską

Krzysztof i Renata Skibowie byli razem od ponad trzech dekad. Wychowali dwóch synów: 36-letniego dziś Tymoteusz i 26-letniego Tytusa. Jakiś czas temu media obiegła informacja o rozpadzie ich małżeństwa. Gwiazdor zakochał się w o wiele młodszej Karolinie Kempińskiej.

– Mam prawo do szczęścia. Poza tym jestem artystą i potrzebuję muzy, a ta młoda kobieta sprawia, że mam energię, chce mi się żyć i czuję, jakbym znowu miał 18 lat – mówił w rozmowie z "Gazetą Wyborczą".

Rozprawa rozwodowa Krzysztofa Skiby

Skiba postanowił także formalnie rozejść się z Renatą. Rozprawa rozwodowa została wyznaczona na 13 marca 2023 roku. Początkowo nie było pewne czy zakończy się na jednym spotkaniu w sądzie.

– Jakiś cień szansy istnieje, że to na jednej rozprawie się skończy, ale coś mi mówi, że nie do końca, że przynajmniej jeszcze jedna, kolejna rozprawa będzie. Zobaczymy, ale żadna ze stron już nie chce tego ciągnąć – przyznał gwiazdor dla "Faktu".

– Mediacje nie przyniosły efektów, bo są różnice zdań dotyczące majątku i jak zawsze te sprawy są najtrudniejsze. Ale obie strony już dojrzały do rozwodu i dążą do niego. Nie mam praktyki rozwodowej i trudno mi powiedzieć, jak to będzie. Być może będzie musiał jeszcze jakiś inny mediator wkroczyć – dodał. Z doniesień tabloidu wynika też, że Renata Skiba "nie chciała widzieć się z mężem" i wnioskowała o rozprawę online. Ostatecznie oboje stawili się w gdańskim sądzie. Okazuje się, że pomimo początkowych komplikacji udało im się uzyskać rozwód w zaledwie kilka minut.

– Dzisiaj zakończyliśmy postępowanie w sprawie o rozwód. Rozwód jest orzeczony z zaniechaniem orzekania o winie, także strony doszły do porozumienia i rozstały się w zgodzie. Tyle mamy do powiedzenia na ten temat – cytuje słowa pełnomocnika Krzysztofa Dudka "Fakt".

Skiba wydał oświadczenie

Po wszystkim Skiba na swoim instagramowym profilu wydał oświadczenie. "W Sądzie Okręgowym w Gdańsku (Wydział ds. rodzinnych) uzyskałem rozwód za porozumieniem stron i bez orzekania o winie. Dziękuję Mecenasowi Krzysztofowi Dudkowi za sprawne i profesjonalne poprowadzenie mojej sprawy. Karolina i ja jesteśmy szczęśliwi" – czytamy.

Przypomnijmy, że na początku roku Skiba w czasie wywiadu dla "Wyborczej" wyznał, że kochał żonę, jednak w pewnym momencie uczucie się wypaliło. – Mam wielu kolegów, którzy pozostają w wieloletnich związkach i się w nich męczą, a ja już tak dłużej nie chciałem. Moje dotychczasowe małżeństwo legło w gruzach. Z Renatą to także była wielka miłość, ale po 34 latach coś się wypaliło – przyznał szczerze.

– Zabezpieczyłem finansowo rodzinę, właściwie zostawiłem w Gdańsku cały majątek. Żonie zostawiłem spory dom, zabrałem tylko samochód, który jest mi potrzebny do pracy, i dwie walizki – ujawnił.

Nowy związek traktuje bardzo poważnie. Lider Big Cyc w "Dzień dobry TVN" mówił już o ślubie z Karoliną Kempińską. – Musimy wyprostować pewne sprawy prawne, które już się toczą i niedługo będą miały swój finał, wówczas będziemy mogli się związać formalnie – zwierzył się.