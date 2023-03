Tak, potrzebujemy takiego produktu. Ubezpieczenie na wypadek hejtu w Internecie już dostępne

Jest jak wirus – namnaża i rozprzestrzenia się w zastraszającym tempie, powodując coraz gorsze samopoczucie osoby, która padła jego ofiarą. Hejt, jedna z najczęściej występujących odmian cyberprzemocy, osiągnął już takie rozmiary, że eksperci zajmujący się zdrowiem psychicznym biją na alarm. Również biznes reaguje na to zjawisko, o czym świadczy m.in. ubezpieczenie oferowane przez UNIQA.

W odpowiedzi na nasilające się zjawisko hejtu towarzystwo ubezpieczeniowe UNIQA wprowadziło nową polisę – "Ubezpieczenie na wypadek hejtu w Internecie". Pexels.com

Z hejtem spotykają się regularnie osoby publiczne tj. politycy, celebryci, sportowcy, naukowcy. Jednak tragedie spowodowane tą formą cyberprzemocy spotykają najczęściej osoby młode (dzieci, młodzież). Na ogół nie wiedzą one, jak reagować na to negatywne zjawisko i gdzie szukać pomocy. A hejt uderza w nie najmocniej, ponieważ są w wieku, gdy trwa kształtowanie ich samooceny.

Często również rodzice dzieci dotkniętych hejtem w Internecie nie orientują się, w jaki sposób mogą walczyć z obraźliwymi treściami w sieci. Wielu z nich zastanawia się, co mogą prawnie zrobić, by zadbać o dobre imię swoich dzieci. Odpowiedzieć na ich potrzeby postanowiła UNIQA. Towarzystwo ubezpieczeniowe proponuje im rozwiązanie – "Ubezpieczenie na wypadek hejtu w Internecie".

W odpowiedzi na aktualne wyzwania firma ubezpieczeniowa przygotowała dedykowaną ofertę ubezpieczenia, która ma zabezpieczyć interesy dziecka poszkodowanego przez działalność internetowych hejterów. W jakiej sytuacji osoby objęte ubezpieczeniem na wypadek hejtu w Internecie będą mogły liczyć na realną i skuteczną pomoc?

Ktoś pomówił cię lub twoje dziecko w sieci? Czy któreś z was czuje się znieważane przez treści krążące w cyberprzestrzeni? A może bez waszej zgody ujawniono w Internecie informacje na temat waszego życia prywatnego? W każdym z tych przypadków jako posiadacze tej specjalnej polisy będziecie mogli skorzystać ze wsparcia specjalistów doświadczonych w pomocy ofiarom hejtu.

Jak wiadomo, hejt nie pozostaje bez śladu na psychice osób, przeciwko którym kieruje swoje ostrze. Dlatego w ramach proponowanej polisy ubezpieczyciel pomyślał też o pomocy psychologicznej. Będziecie mogli bezpłatnie skonsultować się z psychologiem. Ubezpieczenie przewiduje do 10 wizyt stacjonarnych oraz nielimitowane teleporady (telefon, videoczat).

Walka ze skutkami hejtu w Internecie to jedno. Dobrze byłoby też pozbyć się informacji, które go zapoczątkowały. Ubezpieczenie w ofercie UNIQA pozwoli wam skorzystać również z pomocy specjalisty IT. Ekspert ten dołoży starań, by negatywne treści na wasz temat lub bezprawnie udostępnione informacje z waszego życia prywatnego zostały usunięte lub zablokowane tak, by inni nie mieli do nich dostępu. Wszystkie świadczenia są realizowane do łącznej kwoty 15 000 zł.

Dodatkowo ubezpieczenie może zapewnić wam prawną reprezentację. Innymi słowy, po przeprowadzeniu wstępnej analizy i oceny danej sytuacji przez ekspertów zostaną podjęte odpowiednie kroki prawne, by chronić wasze interesy naruszone przez hejterów. Pokryte zostaną więc koszty m.in. adwokata, radcy prawnego, biegłych, rzeczoznawców czy postępowania przed sądem pierwszej instancji.

Jeśli będziecie mieli wątpliwości, czy atak w sieci wypełnia znamiona hejtu, lub pytania na dowolnym etapie rozpoczętej ścieżki prawnej, będziecie mogli skorzystać z pomocy infolinii prawnej, a także z konsultacji online. W razie potrzeby eksperci poinformują was o obecnych przepisach i procedurach, a także przygotują opinie prawne czy dokumenty procesowe.

Hejt w Internecie został wprowadzony do oferty UNIQA, jako dodatkowe ubezpieczenie do zakresu Ubezpieczenia NNW Szkolnego w 2020 roku. I była to pierwsza tego typu oferta na polskim rynku. Duże zainteresowanie spowodowało uruchomienie w lipcu 2022 roku samodzielnego produktu Hejt w Internecie, który jest oferowany zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i dla dorosłych.

Więcej informacji znajdziecie na stronie internetowej www.maszmocnahejt.uniqa.pl.