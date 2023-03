M ieszkańcy Poznania mierzą się z plagą szczurów: relacjonują, że zwierzęta zaczynają nawet wchodzić do mieszkań. Co więcej, taki problem odnotowano również we Wrocławiu. Gryzonie wychodzą ludziom z toalet, co widać na jednym ze zdjęć.





Plaga szczurów w Poznaniu i Wrocławiu. "Zaczynają wchodzić do mieszkań"

redakcja naTemat

Mieszkańcy Poznania mierzą się z plagą szczurów: relacjonują, że zwierzęta zaczynają nawet wchodzić do mieszkań. Co więcej, taki problem odnotowano również we Wrocławiu. Gryzonie wychodzą ludziom z toalet, co widać na jednym ze zdjęć.