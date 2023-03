Co się dzieje ze zdrowiem Jarosława Kaczyńskiego? Rzecznik PiS wyjaśnia

Pod koniec grudnia ubiegłego roku Jarosław Kaczyński miał operację ortopedyczną. Na razie nie wrócił jeszcze do objazdu po Polsce. Rzecznik PiS Rafał Bochenek mówił na antenie Polsat News, że ze zdrowiem prezesa nie dzieje się nic złego i niedługo znów będzie jeździć po Polsce.

Politycy PiS na konferencji prasowej fot. PiS//Twitter

Jarosław Kaczyński przebywał w szpitalu niecałe trzy tygodnie, włączając w to okres świąteczny

Tydzień temu ogłosił "tysiące spotkań" w całej Polce

Kiedy faktycznie się na nich pojawi i jaki jest stan jego zdrowia? O tym w Polsat News mówił rzecznik PiS

Jak informowaliśmy w naTemat.pl, w drugiej połowie grudnia media obiegła informacja, że Jarosław Kaczyński trafił do szpitala. Przerzedł tam zabieg ortopedyczny. Dzień przed świętem Trzech Króli prezes Prawa i Sprawiedliwości opuścił już placówkę, po prawie trzech tygodniach.

Kiedy Kaczyński wróci do objazdu Polski? Rzecznik PiS komentuje

W piątek gościem w programie "Graffiti" na antenie Polsat News był rzecznik PiS Rafał Bochenek. Podczas programu padało pytanie o Kaczyńskiego i to, że nie wrócił jeszcze do objazdu po Polsce po tym zabiegu.

– Co dzieje się z Jarosławem Kaczyńskim? (...) Czy coś niepokojącego się dzieje? – zapytał prowadzący Grzegorz Kępka. – Nie, pan prezes Jarosław Kaczyński pracuje w siedzibie partii. Jesteśmy w nieustannym kontakcie. Spotykamy się, jeszcze nawet dzisiaj mamy takie wewnętrzne spotkanie – wyjaśnił Bochenek. Rzecznik PiS został też zapytany, kiedy prezes PiS znów będzie spotykał się z wyborcami w różnych miejscach w Polsce. Bochenek odparł, że "myśli, że w najbliższym czasie". I dodał: "Z całą pewnością po konsultacji lekarzy, po ich pozytywnej opinii co do tego, że nastąpił koniec rehabilitacji. Wówczas pan prezes podejmie taką decyzję.

Myślę, że to nastąpi w najbliższych tygodniach i pan prezes zapewne włączy się w programowy objazd PiS, który w tym momencie trwa w Polsce. Na przełomie marca i kwietnia będziemy mogli się tego spodziewać".

Także portal PolskieRadio24.pl pisał w tym tygodniu, że prezes PiS ma wznowić objazd nowych okręgów partyjnych jeszcze przed Wielkanocą.

Kaczyński zapowiedział tysiące spotkań z Polakami

Tydzień temu w piątek tuż po godz. 12:00 Jarosław Kaczyński w obecności członków rządu wygłosił oświadczenie. – Polska jest dzisiaj inna, lepsza, niż osiem lat temu. Powstały też nowe problemy – powiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości. I zapowiedział, że politycy jego partii ruszają w Polskę. – To będą tysiące spotkań – zapewnił

– To, co czyniliśmy w ciągu ostatnich ośmiu lat, a także w latach 2005-2007, pokazywało, że takie programy można przygotować, realizować i z dużym sukcesem wprowadzać w życie – podkreślał Kaczyński w siedzibie swojej partii przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie. Dodał też, że "Polska musi być silniejsza i bezpieczna".