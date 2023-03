All-in-One. Ta usługa to coś DUŻO WIĘCEJ niż tylko dostęp do skarbnicy świetnych filmów i seriali

Wśród miłośników kina domowego ze świecą szukać teraz kogoś, kto nie ma dostępu do płatnych serwisów streamingowych z pokaźną kolekcją filmów i seriali. Nie samymi seansami przed telewizorem, laptopem, tabletem czy smartfonem człowiek jednak żyje. W nielicznych przypadkach serwis typu VoD to ważna, ale bynajmniej niejedyna atrakcja dla subskrybenta. Odkryje to każdy/a, kto wejdzie do świata Amazon Prime.

Amazon Prime to usługa subskrypcji obejmująca darmową dostawę zamówień ze sklepu Amazon.pl, dostęp do filmów i seriali w serwisie Prime Video, darmowe gry PC, dostęp do kanału Twitch oraz możliwość udziału w wyjątkowych promocjach zakupowych. Materiały prasowe / Amazon

Ci, którzy dotąd nie mieli przyjemności korzystać z subskrypcji Amazon Prime, zapewne gdzieś o niej słyszeli. Gdyby zapytać ich, co mogą na jej temat powiedzieć, najprawdopodobniej miażdżąca większość ankietowanych opowiedziałaby o dostępnej na żądanie internetowej bibliotece filmowej, jaka działa pod szyldem największego na świecie serwisu e-commerce. Mowa oczywiście o Prime Video.

Dwie nazwy, jakie zostały wymienione w poprzednim akapicie, nie pojawiły się przypadkowo. Tak, to prawda, że Amazon Prime i Prime Video tworzą ze sobą ścisły związek, jak zresztą sugeruje występujący w obu tych określeniach wyraz "Prime". Skoro jednak funkcjonują jako oddzielne nazwy, to na logikę jedno nie jest synonimem drugiego. I w tym przypadku tak właśnie jest.

Owszem, subskrybenci Amazon Prime mają z miejsca przyznany dostęp do jednego z największych w światowym internecie serwisów streamingowych. Mogą zatem przeglądać przepastne zasoby Prime Video, w których na odpalenie przycisku "Play" czekają zarówno oryginalne produkcje giganta e-commerce (choćby takie hity jak seriale "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy" czy "Farma Clarksona"), jak i tytuły użyczone na zasadach licencji przez największe na świecie wytwórnie filmowe, a także cały czas poszerzana polska oferta z nowością w postaci filmu dokumentalnego "Lewandowski nieznany".

Grzechem byłoby jednak (nawet mimo ogromnej miłości do filmów czy seriali) ograniczyć swój opłacony pobyt w świecie Amazon Prime tylko do otwartego 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu wirtualnego kina. A to dlatego, że ta "kraina" uchodząca zresztą za bardzo popularny przystanek w podróży po cyberprzestrzeni ma do zaoferowania zatrzymującym się w niej gościom również inne atrakcje.

Pierwszą z nich jest darmowa i szybka dostawa milionów produktów, nawet następnego dnia, bez minimalnej kwoty zamówienia, do domu, Paczkomatów czy punktów odbioru. Skąd? Oczywiście z serwisu Amazon.pl, największego na świecie sklepu internetowego, który oferuje ponad 400 mln produktów w ponad 30 kategoriach takich jak: obuwie i akcesoria, elektronika, dom i ogród, książki, muzyka, wideo czy biżuteria.

Kolejny benefit subskrypcji Amazon Prime to Amazon Prime Gaming. Co miesiąc usługa rozbudowywana jest o darmowe gry PC, które jej subskrybenci mogą pobrać na zawsze na swoje komputery. Poza tym mają prawo do bezpłatnego odbioru tzw. materiałów in-game (np. wirtualnych walut używanych w grach). Otrzymują także darmową comiesięczną subskrypcję Twitch, kanału społecznościowego dla fanów gier.

Z subskrypcją Amazon Prime wiąże się też przywilej udziału w wyjątkowych wydarzeniach zakupowych i korzystania z najlepszych okazji cenowych. Ci, którzy subskrybują usługę, nie powinni przejść obojętnie zwłaszcza obok Prime Day, corocznego światowego wydarzenia, które daje klientom dostęp do tysięcy produktów w jeszcze bardziej atrakcyjnych cenach. Nie tylko więc można zaoszczędzić na dostawie zamówień, ale także na samym produktach za sprawą ekskluzywnych promocji czy zniżek.

Tym, którzy jeszcze nie należą do społeczności skupionej wokół Amazon Prime, pewnie ciśnie się na usta pytanie: "a ile to kosztuje?". To właśnie największa z niespodzianek, gdyż roczna subskrypcja za te wszystkie usługi wynosi jedynie... 49 zł. Alternatywą jest plan miesięczny (10,99 zł), przy czym łatwo obliczyć, że o wiele bardziej opłaca się subskrypcja na rok. Co więcej, pierwszy miesiąc jest bezpłatny, więc każdy/a może przez 30 dni za darmo przetestować dostępne usługi. A subskrypcję da się anulować w każdym momencie.

Każdy subskrybent Amazon Prime otrzymuje jedno uniwersalne konto, które pozwala wygodnie logować się do wszystkich oferowanych usług: sklepu Amazon.pl, serwisu streamingowego Prime Video (z możliwością zakładania kilku profili) i Amazon Prime Gaming. Pod tym adresem można znaleźć więcej informacji o tej cyfrowej megausłudze oraz założyć konto z bezpłatnym okresem próbnym na 30 dni.